Roma | Manolas recupera Fazio in panchina contro il Porto | torna Nzonzi

Champions - Porto-Roma : la probabile formazione giallorossa - Nzonzi e Manolas ci sono : Porto-Roma è il match del 5 marzo valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Novanta minuti che serviranno ad emettere un verdetto importante, vale a dire quale sarà la formazione che riuscirà a passare il turno e a qualificarsi per i quarti. Le due formazioni sicuramente si daranno battaglia fino all'ultimo minuto per riuscire a conquistare questo importante risultato. All'andata la Roma è riuscita ad imporsi per 2-1 sui portoghesi ...

Derby Lazio-Roma 0-0 La Diretta out Immobile e Manolas : Si gioca alle ore 20.30 del sabato nella meravigliosa cornice dello stadio Olimpico uno dei due big match di questa 26esima giornata di campionato, il sentitissimo Derby di Roma tra la squadra...

Lazio-Roma - Manolas non ce la fa - è out per il derby : La Roma deve rinunciare a Manolas, che non sta bene. Non tanto per i dolori alla caviglia ma per problemi intestinali. Fazio e Marcano il duo di difesa più gettonato.

Derby di Roma - out Manolas : il greco non giocherà! : Roma e Lazio si affronteranno stasera nel Derby della Capitale, non sarà della gara il giallorosso Manolas: Di Francesco alla ricerca di un’alternativa Sale l’attesa per il Derby tra Roma e Lazio di questa sera, una vigilia animata da una notizia non certo positiva per i colori giallorossi. Il difensore greco Manolas non giocherà quest’incontro a causa di uno stato febbrile che, secondo quanto rivelato da Skysport, ha ...

Lazio-Roma : derby dal peso europeo - Di Francesco recupera Manolas : Roma – Nella giornata numero 26 andrà in scena il sentitissimo derby tra Roma e Lazio. Stasera, alle 20.30, giallorossi e biancocelesti daranno vita all’eterna battaglia che divide la metropoli capitolina. Oltre alla supremazia cittadina, che contraddistingue da sempre il duello romano, in palio ci saranno 3 punti pesanti come macigni per proseguire la corsa alla prossima Champions League. Le due compagini sono separate attualmente ...

Lazio-Roma - le probabili formazioni : gioca Manolas - Inzaghi al completo : LAZIO ROMA probabili formazioni – Derby della Capitale nell’anticipo di campionato di sabato sera tra la Roma e la Lazio entrambe in piena corsa per un posto nell’Europa che conta. La quarta gara della 26° giornata di Serie A, che si disputerà il 2 marzo alle 20:30 allo stadio Olimpico di Roma. Ma vediamo nel dettaglio le scelte […] L'articolo Lazio-Roma, le probabili formazioni: gioca Manolas, Inzaghi al completo ...

Lazio-Roma - Di Francesco in conferenza : “Manolas è disponibile. Zaniolo? Non carichiamolo di pressioni” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza del derby in programma domani sera all’Olimpico “Dal punto di vista mentale hanno tutti voglia di partecipare a questo grande match, unico per tutti. Hanno fatto una grande settimana di lavoro, che ci ha permesso di toccare situazioni che dobbiamo migliorare. Domani ci metteremo cuore, grinta e impegno“. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse E’ una Roma carica al punto ...

Lazio-Roma - le probabili formazioni : ballottaggio Romulo-Marusic - recupera Manolas : Come ogni anno, il Derby della Capitale rappresenta una partita a sé. Lazio e Roma arrivano alla stracittadina in due momenti di forma completamente opposti: i biancocelesti vengono dal pareggio ottenuto nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ma non vincono da 3 partite in tutte le competizione, mentre i giallorossi hanno vinto le ultime 4 gare mettendosi in un'ottima posizione sia in campionato sia in Champions League. La sfida si giocherà ...

Roma - Manolas va a piccoli passi : Under recupero lento : Avanti a piccoli passi. Aspettando la nuova visita fissata per domani a Villa Stuart, Manolas ieri ha continuato la sua personale rincorsa verso il derby. Terapie e lavoro personalizzato ai quali poi ...

Roma - leggera distorsione per Manolas : può recuperare per il derby : La Roma ed Eusebio Di Francesco possono tirare un sospiro di sollievo. L'infortunio alla caviglia di Kostas Manolas , infatti, è meno grave del previsto. Il difensore greco, uscito in barella dopo un ...

Roma - Manolas verso il derby : distorsione leggera alla caviglia. Mercoledì torna in gruppo : Aggiornamento ore 19.50 - Secondo quanto riporta Sky Sport, quella del greco sarebbe una leggera distorsione alla caviglia. Già Mercoledì potrebbe tornare in gruppo.