Risultati NBA | Harden con 42 punti espugna Boston | Clippers a valanga sui Knicks

Nba Risultati : Curry spegne Phila - gli Spurs travolgono i Thunder : Golden State torna a marciare dopo due sconfitte, passando a Philadelphia con Steph Curry protagonista nel finale. Dopo il disastroso Rodeo Trip, seconda vittoria consecutiva per San Antonio, che ...

Risultati NBA – I 43 di Antetokounmpo non bastano ai Bucks - ko anche i Lakers di LeBron James : Importanti vittorie, sorprendenti ko e tanto spettacolo: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA. Sui parquet americani il campionato più amato e seguito non si smentisce mai. Gli Indiana Pacers hanno ceduto per 112-117, davanti al pubblico di casa, agli Orlando Magic, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Vucevic. Sorridono i Miami Heat, che hanno superato in casa i ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (28 febbraio) : Lakers addio playoff? Belinelli opaco - ma vincono gli Spurs. Golden State batte Philadelphia : Sono nove le partite della notte NBA. Vittoria importane in ottica primato nella Western Conference per i Golden State Warriors che superano 120-117 i Philadelphia 76ers. Un successo arrivato in rimonta, visto che i Sixers si trovavano avanti di dodici punti all’intervallo, prima di subire il rientro da parte dei campioni in carica, con un terzo quarto da 38-23. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 34 punti, poi ci sono i 28 di ...

Risultati NBA del 2 marzo : Gallo guida i Clippers - di misura Toronto - Lakers sconfitti : Sette i match di Nba giocati nella notte tra 1 e 2 marzo, che portano novità sulla classifica in vista dei playoff ormai vicini. Per i Clippers l'obiettivo Playoff sembra sempre più raggiungibile, soprattutto dopo la vittoria esterna di questa notte in un match chiave contro i Kings, anche questi candidati a un posto in coda per i Playoff. Danilo Gallinari trascina i suoi con 19 punti e 9 rimbalzi portando a casa il derby californiano. Per i ...

Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers - Los Angeles ko contro Milwaukee : sfida senza fine tra Hawks e Bulls : I Risultati NBA della notte: sfida infinita tra Atlanta e Chicago, Lakers ko contro Milwaukee Ben 7 sfide NBA hanno animato la notte italiana all’insegna dello sport e dello spettacolo. Tra queste da segnalare la sconfitta dei Lakers in casa. La squadra di Los Angeles, davanti al proprio pubblico, nonostante i 31 punti messi a segno sia da LeBron James che da Brandon Ingram, perde contro Milwaukee, alla settima vittoria consecutiva. ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (2 marzo). Quattro overtime tra Bulls e Hawks! I Bucks battono i Lakers - ok i Clippers con 19 di Gallinari : La notte NBA appena trascorsa può tranquillamente definirsi spettacolare. Delle sette partite giocate, quasi tutte si sono concluse con scarti abbastanza ridotti, ma soprattutto una è terminata dopo un altisonante numero di overtime pari a Quattro. La partita dei Quattro supplementari è quella tra Atlanta Hawks e Chicago Bulls, alla fine vinta dagli ospiti per 168-161. Nella partita succede questo: Trae Young piazza la tripla del +3 Hawks a ...

NBA - Risultati della notte : canestro decisivo per Leonard - Boston torna a vincere : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 119-117 I Toronto Raptors non sono ancora pronti a lasciar perdere la corsa al primo posto nella Eastern Conference. O almeno è quello che suggerisce il livello ...

Nba Risultati - Harden mostruoso : 58 punti. Denver sorpresa dai Jazz : James Harden mette l'ennesima firma d'autore sulla tela di una stagione da MVP: i suoi 58 punti regalano ai Rockets il successo sugli Heat, incapaci di tenere testa al Barba. Vittoria fondamentale per ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (1° marzo). James Harden abbatte Miami con 58 punti - Warriors sconfitti dai Magic. 76ers battono Thunder in lotta : notte di emozioni, di sorprese e di partite lottate, quella che la NBA ha vissuto stanotte con sei partite in giro per i parquet d’America. Andiamo a vedere quali prestazioni individuali e quali di squadra hanno lasciato il segno in questo ulteriore passo d’avvicinamento ai playoff. A finire in copertina è ancora una volta lui, James Harden: la stella degli Houston Rockets contribuisce al successo per 121-118 sui Miami Heat con ...

Risultati NBA – Warriors ko! Simmons e Westbrook in tripla doppia : Harden illegale - 58 punti nel successo Rockets : Warriors ko a Orlando, Simmons e Westbrook in tripla doppia ma trionfano i Sixers, super Harden nel successo Rockets: i Risultati NBA dei match della notte italiana Sei sfide NBA nella notte italiana con la consueta e immancabile dose di spettacolo del basket a stelle e strisce a tenere compagnia a tutti i nottambuli. Verdetti sorpredenti nella notte, ad iniziare dal secondo ko consecutivo dei Golden State Warriors che cadono sul campo dei ...

NBA - Risultati della notte : Philadelphia spezza la maledizione OKC - vince Indiana : Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers 104-108 La maledizione finalmente è stata spezzata. Per trovare l'ultima vittoria dei Philadelphia 76ers ai danni degli Oklahoma City Thunder bisognava ...

Risultati NBA notte tra 27 e 28 febbraio : Warriors crollano a Miami - vincono i Lakers : Nottata ricca di novità in Nba quella del 27 febbraio, con 11 partite giocate e quasi tutte le big in campo. Sul parquet c'erano entrambe le leader delle due Conference, Golden State e Milwaukee, tornavano inoltre in campo i Lakers, i Celtics e gli Spurs, tre franchigie storiche in un momento difficile e in cerca di riscatto. Warriors sconfitti a Miami per un punto: decide Wade sulla sirena Il rientro di Goran Dragic ha permesso agli Heat di ...

Nba Risultati : LeBron rilancia i Lakers - Wade stende i Warriors : LeBron James e Dwyane Wade re della notte. Non è un viaggio nel tempo, ai quattro anni insieme a Miami, ma la coincidenza di una serata in cui i due immortali campioni mostrano ancora il loro talento. ...

Risultati NBA : LeBron torna alla vittoria - ko per Celtics e Warriors : Risultati NBA, prestazione sottotono per gli Warriors sorpresi da Miami, si riprendono invece i Lakers dopo il momento no Risultati NBA, nottata ricca di gare negli States, con diversi spunti davvero interessanti. Partiamo con l’analizzare la vittoria dei Bucks, al termine di un incontro ad alto punteggio terminato 141-140 contro Sacramento. Ben 4 giocatori hanno scollinato sopra i 20 punti tra i Bucks, tra questi non figura il greco ...