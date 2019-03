Questa Juve non può ribaltare l’Atletico | poche idee e un vero problema!

Crosetti : “Se Meret piglia Ronaldo - lo spezza. Questa Juve è spacciata contro l’Atletico” : La Juve si fa maltrattare non poco È fallo o non è fallo l’uscita di Meret su Cristiano Ronaldo? Se lo chiedono tutti. Se lo chiede anche Maurizio Crosetti nel suo editoriale-commento del lunedì su Repubblica. “Una scarpa, una tibia, un mistero, probabilmente un mezzo tuffo di Ronaldo ma un fallo comunque tentato (col piede a martello: basta l’intenzione)”. È l’attacco letterario scelto dal giornalista di Repubblica che focalizza le ...

Filipe Luis proposto per la corsia di sinistra : Questa la risposta della Juve : Filipe Luis-JuveNTUS : Dalla Spagna rimbalza la notizia di un approccio, anche se solo abbozzato, tra Juve ed entourage di Filipe Luis. Il terzino dell’Atletico Madrid, infatti, sarebbe stato proposto alla Juventus nello scorso Gennaio: risposta del club bianconero molto tiepida, operazione mai decollata. Filipe Luis proposto alla Juventus Paratici non ritiene il 34enne ex […] More

Prima la Juventus - poi il Salisburgo : il Napoli Questa volta non fa turnover : C'è stato un tempo - nemmeno poi così lontano - in cui a Napoli la formazione la si poteva recitare a memoria. Come quelle storiche del passato: l'Inter dei record, l'Italia dell'82 e così via. C'è ...

Bologna-Juventus - Mihajlovic : 'Giocando così ci salveremo - Questa è la strada giusta' : Nonostante la sconfitta, il Bologna può uscire a testa alta dalla sfida contro la Juventus. L'1-0 del Dall'Ara può comunque rendere soddisfatto Sinisa Mihajlovic, che in queste ultime settimane ha ...

Atletico Madrid-Juventus - due squadre dal gioco quasi speculare. Questa l’insidia principale per Allegri… : Mercoledì 20 febbraio alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Juventus si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Si può affermare senza timore di essere smentiti che si tratta del match più equilibrato di Questa fase della massima rassegna continentale per club: entrambe finaliste negli ultimi cinque anni ed entrambe ko nell’atto conclusivo. Due compagini accomunate non soltanto ...

“The Sun” - City : assalto a Dybala. Questa la valutazione della Juve! : City DYBALA- Come evidenziato dall’odierna edizione di “The Sun”, il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Dybala. L’attaccante argentino, potenzialmente in uscita dal club bianconero, potrebbe raggiungere Guardiola in Inghilterra. Una suggestione che lo stesso attaccante argentino potrebbe decidere di prendere in seria considerazione. Qual è la reale valutazione fatta dalla […] More

Juventus - Caceres : 'Questa è la maglia del mio cuore' : Nel primo pomeriggio, la Juventus ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Martin Caceres. L'uruguaiano è tornato a Torino a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Adesso il difensore è pronto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per dare una mano alla Juve. Per Martin Caceres questo è il terzo ritorno alla Juve visto che ha già vestito questa maglia nel 2009/2010 e poi dal 2012 al 2016. Dunque, la Vecchia Signora è nel cuore e il ...

Juventus - Caceres non sta nella pelle : “Questa è la mia maglia del cuore - non c’è due senza tre” : Il difensore uruguaiano ha parlato dopo l’ufficialità, esprimendo le proprie sensazioni in vista di questa seconda parte di stagione “Sono molto contento di ritrovare questo ambiente, è sempre stata casa mia. Quando ho ricevuto la proposta di tornare a vestire questa maglia ho ripensato agli anni trascorsi qui. Questa è stata la maglia del mio cuore”. Martin Caceres torna alla Juventus per la terza volta e non nasconde ...

Questa enfasi su Ronaldo è patetica : se la Juve non vince la Champions... : La premessa è la seguente: riteniamo Cristiano Ronaldo un calciatore assolutamente fenomenale, il numero uno al mondo alla pari con Messi che ha più talento ma è forse meno decisivo. Il portoghese a ...