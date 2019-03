Processo escort | la legge Merlin al vaglio della Consulta

ilfogliettone

(Di lunedì 4 marzo 2019) A 61 anni dalla sua entrata in vigore, latorna aldei giudici costituzionali: la questione di legittimita' su cui Palazzoconcentrera' parte dell'udienza fissata per martedi' prossimo, 5 marzo, e' stata sollevata dalla Corte d'appello di Bari lo scorso anno, nell'ambito delsulle donne portate, fra il 2008 e il 2009, nelle residenze dell'allora premier Silvio Berlusconi, e nel quale e' imputato, tra gli altri, l'imprenditore Gianpaolo Tarantini per reclutamento e favoreggiamentoprostituzione. Sono proprio le, infatti, il 'nodo' su cui dovra' puntare l'attenzione la Corte costituzionale: il fenomeno socialeprostituzione professionale rappresenta una novita' - e' l'assunto dei giudici baresi - e lae' invece stata concepita in un'epoca storica in cui tale fenomeno non era conosciuto. In particolare, i ...

