Primarie Pd | Zingaretti nuovo segretario - A votare 1 | 5 milioni di persone

Pd : Primarie - zingaretti eletto segretario dedico vittoria a poveri : ROMA - Nicola zingaretti e' il nuovo segretario del Partito democratico. Anche se mancano gli ultimi dati ufficiali, non ci sarebbero dubbi sul...

Primarie Pd - Zingaretti vola con il 65% : Martina e Giachetti hanno telefonato al nuovo segretario per complimentarsi. A Genova hanno votato oltre 23 mila persone, più di quante avevano votato nel 2017

Primarie Pd - Renzi : bene vittoria Zingaretti - avversari non in casa : "Quella di Nicola Zingaretti è una vittoria bella e netta". Così Matteo Renzi, a scrutinio ancora in corso, commenta i risultati delle Primarie del Pd. "Adesso basta col fuoco amico: gli avversari ...