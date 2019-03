Primarie Pd | renziani travolti e sconfitti Martina lancia l' appeasement con Nicola

huffingtonpost

(Di lunedì 4 marzo 2019) La botta è stata forte, molto più del previsto. L'affluenza così alta, una percentuale netta, nettissima a favore di Zingaretti. I numeri del nuovo segretario, alla fine, saranno molto vicini a quelli riportati da Matteo Renzi nel 2017, con avversari che oggi apparivano sulla carta perfino più competitivi di quelli di allora. E per lui, per il "senatore di Firenze", come si definisce sui social, è un segnale pesantissimo, una bocciatura difficile da sdrammatizzare. Nonostante abbia provato in ogni modo a tenersi fuori dalla competizione, ne è stato il convitato di pietra e oggi è a lui che tutti guardano quando si pronuncia la parola "sconfitta". Aggravata dal fatto che anche a casa sua, in Toscana, a Firenze, perfino a Rignano i numeri danno ragione al nuovo segretario.Appena chiarito il quadro, Renzi invia subito un tweet conciliante: ...

