Premio dei Premi a 9 imprese di Confindustria | la Marlegno unica bergamasca

'Campioni dell'innovazione' - tra aziende pugliesi ritirano il 'Premio dei premi' : Ci sono anche tre aziende pugliesi tra le nove che questo pomeriggio nel corso di una cerimonia al Senato hanno ricevuto il 'premio dei premi'. Il prestigioso riconoscimento, istituito dalla ...

A UBI Welfare il Premio Nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2018 : Nuovo successo per UBI Banca . UBI Welfare , il servizio che UBI Banca offre alle imprese per la gestione del proprio Welfare aziendale, riceve il Premio Nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" ...

Premio letterario Verbania for Women 2019 : le iniziative di Verbania si tinge di Rosa del 3 al 30 marzo. Premiazioni dei vincitori domenica ... : ... grazie alla preziosa collaborazione di molte istituzioni e associazioni cittadine, un articolato programma di incontri, spettacoli ed eventi per Verbania si tinge di Rosa. L'obiettivo è di offrire ...

Berlinale 2019 : l'Orso d'Oro a Synonyms - Premio a La paranza dei bambini : Sono stati assegnati i premi del 69esimo Festival del Cinema di Berlino: l'Orso d'Oro è andato al film israeliano Synonyms, mentre il nostro La paranza dei bambini ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura. Di seguito, tutti i riconoscimenti:

È morto Stanley Donen - re dei musical hollywoodiani - Premio Oscar alla carriera suo Cantando sotto la pioggia : Regista, produttore, coreografo, ballerino, insieme a Gene Kelly , ma soprattutto re indiscusso dei musical hollywoodiani, come era stato ribattezzato da colleghi e giornalisti: Stanley Donen , la cui ...

BERLINALE 69 - Gaetano Daniele commenta il Premio a "La Paranza dei Bambini" : Tema aspro e durissimo che investe la nostra realtà di città e che è stato affrontato con un sentimento autentico di pietas necessario ad andare oltre la cronaca e la spettacolarizzazione. Siamo ...

“La paranza dei bambini” tratto dal libro di Roberto Saviano ha vinto il Premio per la miglior sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino : La paranza dei bambini, il film italiano tratto dal libro di Roberto Saviano, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival del cinema di Berlino. Il film racconta la storia di alcuni adolescenti del Rione Sanità a Napoli

Orso d'argento alla Paranza dei Bambini - Saviano : "Dedico il Premio alle Ong" : Il film tratto dal libro di Roberto Saviano La Paranza dei Bambini, in concOrso al festival del cinema di Berlino, ha vinto...

Applausi per 'La paranza dei bambini' di Saviano-Giovannesi - Premio in arrivo? : Applausi per il film di Claudio Giovannesi La paranza dei bambini passato oggi in concorso al festival di Berlino e molto applaudito. Tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano che ne ha curato ...

Sanremo - la serata dei duetti. Il Premio va a Motta e Nada : Quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo. È la serata dei duetti, che vede 56 artisti "che ci daranno visione del loro talento", come spiega Claudio Baglioni, poco dopo aver cantato Acqua dalla luna. Ed è lo stesso durettire artistico a fornire le cifre di questa serata spettacolare che vede "il maggior numero di artisti mai esibiti su questo palco in una sera".Ad aprire la serata sono Federica Carta e Shade con Cristina D'Avena. Il ...