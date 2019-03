Porto Recanati | mamma e papà uccisi nell’incidente | la figlia di 10 anni è cosciente

Porto Recanati - Gianluca ed Elisa morti dopo la festa di Carnevale : ancora gravi i loro figli : Il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Elisa Del Vicario e Gianluca Carotti, rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale a Porto Recanati. ancora gravi le condizioni dei figli dei entrambi, di 10 e 8 anni, che restano ricoverati in prognosi riservata. Fermato il conducente dell'auto che li ha travolti, un marocchino di 34 anni. Salvini: "Schifo per lui".Continua a leggere