Pd | Zingaretti non molla la Regione Lazio | ‘Candidato in Ue? Solo in una lista di

Zingaretti a Torino : “I bandi non si interrompono. È criminale perdere investimenti e lavoro” : Esordio torinese per Nicola Zingaretti, appena incoronato nuovo segretario del Pd con ampio margine di vantaggio sui contendenti. Per la sua prima uscita pubblica il neo segretario del Pd Nicola Zingaretti sceglie Torino....

Il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma - Dott Magi : “In sanità Zingaretti non ha potuto fare più di tanto nel Lazio” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei medici di Roma (Omceo) è intervenuto, nel corso del programma Genetica Oggi conDotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il programma sulla sanità di Zingaretti. “Riguardo i LEA – ha affermato Magi- purtroppo abbiamo una situazione dove non tutte le regioni hanno erogato i Livelli Essenziali di Assistenza in modo uguale perché la differenziazione delle modalità dei ...

Primarie Pd - il capogruppo Marcucci : “Non sono incatenato a mio incarico - deciderà Zingaretti” : Dopo le Primarie del Pd e l'affermazione di Nicola Zingaretti, il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, spiega a Fanpage.it che a decidere sul suo mandato a Palazzo Madama sarà Zingaretti, insieme ai senatori: "Non sono incatenato al mio incarico che è pro tempore". E sul ruolo di Matteo Renzi aggiunge: "Resta uno dei senatori più impegnati a contrastare Salvini e Di Maio. Mi sembra un impegno molto marcato e molto diretto, spero che continui ...

Pd - Corallo : “Ha vinto Zingaretti con Renzi - non contro Renzi. Non cambierà nulla. Alleanza con M5s? Dibattito idiota” : “Ha vinto Zingaretti contro Giachetti e Martina o Zingaretti contro Renzi? No, ha vinto Zingaretti con Renzi. Non è cambiato assolutamente nulla nell’organigramma del partito, né cambierà nulla nella linea politica. Gli schieramenti interni, le correnti, rimangono a prescindere dal segretario”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Dario Corallo, il giovane ...

Primarie Pd - Zingaretti trionfa con il 67% : "Grazie all'Italia che non si piega" : ... "Il milione e mezzo ai seggi, il lungo fiume di persone di sabato a Milano, i pienoni alle presentazioni del libro" sono "splendidi segnali di una comunità viva e di una stagione politica, quella ...

Reddito cittadinanza - sociologa Saraceno al Pd : “Andava votato. Non tifate contro i poveri”. Da Zingaretti la prima apertura : Tifare affinché il Reddito di cittadinanza “fallisca non mi sembra una buona idea, perché significherebbe perdere per molti anni l’occasione di introdurre finalmente anche nel nostro Paese una misura di Reddito minimo, di garanzia, per chi si trova in povertà”. Sulle colonne dei commenti di Repubblica l’appello della sociologa Chiara Saraceno al Partito democratico. Nel suo editoriale apparso sul quotidiano in edicola lunedì, ...

Zingaretti ha vinto le primarie - speriamo non inizi a perdere per colpa del Pd : (Foto: Cecilia Fabiano-LaPresse) La prima prova: neanche tre mesi per costruire quell’alleanza larga, sul miracoloso modello del Lazio, che si presenti alle elezioni europee del 26 maggio. E porti a casa qualcosa di più delle stime attuali: almeno il 20, magari il 25%. Che dia cioè una prima risposta al neosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, una manifestazione di fiducia dopo i quasi due milioni di elettori che hanno popolato ieri i gazebo ...

Primarie Pd - Matteo Renzi : “Darò una mano a Zingaretti - ma non voglio incarichi” : Il giorno dopo le Primarie del Pd, con la netta vittoria di Nicola Zingaretti, il Pd si ritrova unito. Come dimostra l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi: "Darò una mano a Nicola, ma non voglio incarichi”. Commenta anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Rispetto le Primarie, ma ora tocca a noi. In 10 anni la loro partecipazione si è dimezzata". Congratulazioni non solo dal Pd, ma anche da sinistra e dall'Europa.Continua a leggere

Pd - Zingaretti : “Renzi controlla gruppi? Conosco solo quelli dem”. E i suoi : “Lealtà”. Ma i renziani : “Non si può archiviare” : Dopo la larga vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Partito democratico, si apre al Nazareno una nuova fase, un anno dopo la disfatta delle Politiche dello scorso anno. O almeno, questo sarebbe l’obiettivo del neo segretario e dei suoi fedelissimi, convinti che sia necessario ‘voltare pagina’ rispetto alla stagione renziana. Eppure, dato che alle ultime elezioni a imporre i candidati nelle liste dem fu proprio ...

Primarie PD - trionfo di Zingaretti : “Non sarò un capo - ma il leader di una comunità” : Nicola Zingaretti è stato eletto segretario del Partito Democratico al termine di elezioni Primarie che hanno visto la partecipazione di oltre un milione e 700mila cittadini. Il Presidente della Regione Lazio ha trionfato con circa il 70% dei consensi. "Non sarò un capo, ma il leader di una comunità. Ora nuova alleanza larga di centrosinistra".Continua a leggere

Zingaretti trionfa a primarie : “Non sono un capo - ma il leader di una comunità” : Nicola Zingaretti e' incoronato nuovo segretario del Pd. L'affermazione del governatore del Lazio contro Maurizio Martina e Roberto Giachetti e' stata netta oltre ogni previsione, il 67 per cento dei consensi, e legittimato da una affluenza in linea con le ultime primarie celebrate dal partito, oltre un milione e ottocentomila persone. Centrati, dunque, i tre obiettivi che Zingaretti si era dato prima della giornata di oggi, ovvero vincere le ...

Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario"Voglio essere leader di una comunità e non capo - ora unità" | "I delusi torneranno" : Il Pd punta a superare il milione di persone al voto ai gazebo nelle Primarie per scegliere il nuovo leader, dopo la stagione di Matteo Renzi e la reggenza di Maurizio Martina. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.