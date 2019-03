Pd | Nicola Zingaretti è il nuovo segretario nazionale - Sky TG24

Nicola Zingaretti si prende il PD - ecco il nuovo segretario : Zingaretti il nuovo segretario del PD, Matteo Renzi: “Basta fuoco amico” Nicola Zingaretti è, con percentuali che – a scrutinio ancora in corso – superano il 60% dei consensi, il nuovo segretario del Partito democratico. I dati ufficiali delle primarie, celebrate oggi in 7 mila seggi, tra gazebo e circoli, in tutta Italia, ci saranno … Continue reading Nicola Zingaretti si prende il PD, ecco il nuovo segretario at ...

Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario"Voglio essere leader di una comunità e non capo - ora unità" | "I delusi torneranno" : Il Pd punta a superare il milione di persone al voto ai gazebo nelle Primarie per scegliere il nuovo leader, dopo la stagione di Matteo Renzi e la reggenza di Maurizio Martina. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.

Primarie Pd - Nicola Zingaretti nuovo segretario : “Offriremo un’altra strada”. Giachetti e Martina si congratulano : Le Primarie del Partito Democratico incoronano Nicola Zingaretti come nuovo segretario. Stando ai dati in arrivo dai seggi delle Primarie, quella del governatore del Lazio sarà un’affermazione netta grazie a una percentuale tra il 65-70% di preferenze: una percentuale – confermata dal suo comitato – che gli permetterà di diventare segretario subito, ‘saltando’ il rischio della conta in assemblea nazionale il ...

Primarie Pd : Nicola Zingaretti si impone anche nel Brindisino : BRINDISI - I dati della provincia di Brindisi ricalcano quelli nazionali: Nicola Zingaretti si è imposto nettamente su Maurizio Martina e Roberto Giachetti nelle Primarie del Pd. Circa 1,7 milioni di ...

Nicola Zingaretti nuovo segretario del Pd - la diretta dal Circo Massimo Live tv : Secondo la stima parziale dei voti, Zingaretti avrebbe superato il 65% dei voti. Martina secondo con il 22% e Giachetti terzo col 12%

Nicola Zingaretti : "Non mi sento un capo ma un leader di una comunità" : "Abbiamo raccolto una percentuale che oscilla tra il 65 e il 70% dei consensi". Ancora non ci sono i risultati definitivi, ma la vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie del Pd è ormai chiara. Il neo segretario dem in conferenza stampa dà i dati degli scrutini e ringrazia chi lo ha sostenuto e i suoi sfidanti. "Grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo illiberale e pericoloso". Un riferimento, in ...

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd : Dai dati relativi alle prime 200 mila schede scrutinate Nicola Zingaretti si attesta attorno al 70% delle preferenze alle primarie Pd, Maurizio Martina al 18% e Roberto Giachetti al 12%. Lo si apprende da fonti del Comitato di Nicola Zingaretti. Con questa proiezione Zingaretti si attesterebbe attorno oltre 1 milione di voti. L'affluenza alle primarie Pd si attesterebbe sopra 1,8 milioni di ...

Pd - Nicola Zingaretti segretario Renzi : ora basta col fuoco amico : Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con un ampio margine ed è il nuovo segretario del Partito Democratico. Confermate le 'estimation' di Affaritaliani.it pubblicate alle ore 20. Dalle notizie delle schede che iniziano a essere scrutinate sul territorio... Segui su affaritaliani.it

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del PD : Non ci sono ancora i risultati ufficiali delle primarie, ma gli avversari Maurizio Martina e Roberto Giachetti si sono già congratulati con il governatore del Lazio

Primarie Pd - Nicola Zingaretti verso la vittoria : C'è un popolo che è andato a votare in massa ai gazebo del Pd. E non è poco. Ennesimo segnale di un risveglio democratico che c'è nel paese nell'era del governo gialloverde. Come la manifestazione "anti-razzista" di Milano. Come la piazza della Cgil di qualche settimana fa. Un popolo democratico, che chiede una alternativa. E ci sarà un segretario, Nicola Zingaretti, nel pieno delle sue funzioni, non ...