Pd | il discorso di Zingaretti tra richiami all’Ulivo e alla nascita del partito

(Di lunedì 4 marzo 2019) Rivitalizzare il Pd pensando a un “campo largo” che si ritrova subito nel lungo elenco delle citazioni che varia dai partigiani ultranovantenni “che ci hanno insegnato la democrazia e oggi vanno ai seggi per votare ancora” fino ad Aldo Moro e a Greta Thunberg, la 15enne svedese simbolo della lotta ambientalista. Ci ha messo 25 minuti il neosegretario Nicola, forte di oltre un milione di voti personali nelle primarie del Pd più affollate del previsto, per snocciolare il manifesto programmatico attraverso il quale, comportandosi “non da capo ma da leader di una comunità” e con “parole semplici”, offrirà “un’altra strada” ai delusi “che stanno tornando e torneranno”. Li chiama, quasi uno a uno: “C’è bisogno di voi. Voltiamo pagina. Ognuno con dentro il cuore le proprie radici che non ...

