Patrizia Bonetti aggredita | nel salotto di Barbara D' Urso racconta dei ' capelli strappati'

Patrizia Bonetti e Aida Yespica a Domenica Live : 'Siamo state aggredite. Ecco cosa è successo...' : 'Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato'. è con la voce spezzata dall'emozione che Patrizia Bonetti , ...

Patrizia Bonetti e Aida Yespica a Domenica Live : la verità sulla rissa : Aida Yespica e Patrizia Bonetti in lacrime a Domenica Live dopo l’aggressione Barbara d’Urso ha intervistato oggi a Domenica Live Patrizia Bonetti e Aida Yespica, che hanno rivelato ai telespettatori di Canale 5 cosa è successo effettivamente la sera dell’aggressione. Come annunciato anche dalla stessa conduttrice, tutti i siti hanno trattato di questo argomento: l’ex concorrente del Grande Fratello è stata brutalmente ...

Patrizia Bonetti : chi è - età - lavoro - vita privata - fidanzato - lavoro e curiosità : La loro relazione è durata solo qualche mese, ma ha contribuito ad aumentare la notorietà di Patrizia Bonetti, che non ha mai nascosto la volontà di entrare nel mondo dello spettacolo. Si è fatta ...

Patrizia Bonetti del Grande Fratello «picchiata a colpi di casco da tre donne». Paura per la ex di Vacchi e Corona : Brutta avventura per Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello: la giovane influencer (176mila followers su Instagram), di cui si era già parlato qualche settimana fa per un suo presunto flirt con Fabrizio Corona, sarebbe stata aggredita a Milano fuori dal cinema Odeon, in zona Duomo. La Bonetti, racconta Corona Magazine, avrebbe preso botte a colpi di casco da tre donne, sotto gli ...

