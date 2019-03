Papa Francesco | «Gli archivi di Pio XII aperti dal 2020» Il pontefice e la Shoah | tappe

Papa Francesco apre gli Archivi Vaticani : tra un anno via i segreti su Pio XII - : I documenti inediti saranno pubblici dal 2 marzo 2020 nell'81esimo anniversario dell'elezione di Eugenio Pacelli a pontefice, avvenuta nel 1939. Bergoglio: sicuro che la figura sarà oggetto di una "...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

“Prima di sparlare degli altri prendi uno specchio e guardati - ti vergognerai” : le dure parole di Papa Francesco sul “chiacchiericcio che porta alle guerre” : “L’abitudine di parlare male degli altri porta alle guerre: nel quartiere, nel posto di lavoro, nella scuola. Se pensi che qualcuno faccia qualcosa di cattivo, diglielo apertamente, non dietro alla schiena. Il chiacchiericcio non risolve nulla e ti porta alla guerra“. Così Papa Francesco durante l’omelia della messa celebrata questo pomeriggio al Labaro, periferia Est di Roma. Nella parrocchia di San Crispino, il Papa ha ...

Papa Francesco all’Angelus : “Politici privi di saggezza causano danno alla comunità” : Papa Francesco durante l'Angelus in piazza San Pietro ha parlato, citando il Vangelo, dell'importanza della saggezza dei politici, che quando manca può causare danno alla comunità: "Vi esorto ad essere consapevoli del vostro ruolo delicato e a discernere sempre la strada giusta sulla quale condurre le persone".Continua a leggere

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Ospedale Bambino Gesù : apre a Bangui il Centro per i bambini malnutriti voluto da Papa Francesco : «Mi auguro che possa diventare un Centro di eccellenza, dove i bambini possano trovare risposta e sollievo alle loro sofferenze con tenerezza e amore. Non dimentico!». Un videomessaggio di Papa Francesco ha aperto oggi a Bangui la cerimonia di inaugurazione del nuovo “Centro per la re-nutrizione terapeutica per i bambini malnutriti” e dell’edificio ristrutturato del Complexe pediatrique, l’Ospedale pediatrico della capitale centrafricana. Dopo ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Papa Francesco vende la Lamborghini che gli è stata donata e realizza un asilo in Iraq : Papa Francesco ha venduto a oltre 800mila euro la Lamborghini Huracán che gli era stata donata due anni fa: con il ricavato ha finanziato la realizzazione di un asilo in Iraq e di una casa accoglienza per donne vittime di tratta in Italia.Continua a leggere

La Chiesa sinodale di Papa Francesco è una scelta politica : È come se la tradizione della Chiesa semper reformanda - sempre bisognosa di riforma - si fosse bloccata sul livello del riformismo, che è una categoria politica e non teologica, e tanto meno ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...

Padre Bernardo Gianni da San Miniato chiamato da Papa Francesco : ...gioie dei preparativi dedicati alle celebrazioni per il Millenario della Basilica di San Miniato e con i versi di Luzi proverò a sviluppare il tema della generosità della Chiesa nella vita del mondo ...

Rupert Everett su Papa Francesco : “Non mi fido di lui. Preferivo il predecessore almeno era autentico. La chiesa? Un’istituzione che detesto” : “Provo piacere a mostrare il lato oscuro di Un’istituzione che detesto“, ha dichiarato Rupert Everett a Vanity Fair parlando della Chiesa. Il protagonista de “Il Nome della Rosa“, fiction evento in onda su Rai1 lunedì 4 marzo, ha espresso tutti sui dubbi verso l’istituzione ecclesiastica con dichiarazioni al vetriolo anche verso Bergoglio: “Prima vorrei sapere che cosa Papa Francesco ha fatto da giovane in Argentina, all’epoca ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco : età - frasi - biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio : Papa Francesco: età, frasi, biografia e salute. Le curiosità di Bergoglio biografia Papa Francesco e curiosità Qualche giorno fa in questo nostro articolo vi abbiamo raccontato delle condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito che attualmente vive nel monastero Mater Ecclesiae dopo la rinuncia al ministero petrino. Di seguito invece ci soffermeremo su Jorge Mario Bergoglio: è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Suo padre, ...