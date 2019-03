Padre uccise la figlia di 8 anni Alla madre un indennizzo di 8200 euro

Padre uccise la figlia di 8 anni. Alla madre indennizzo di 8200 euro : Il 17 gennaio 2008 a Formigine, nel Modenese, Antonio Bove uccise a coltellate la figlia Erica di otto anni e si tolse la vita. Ora la madre della bimba e vedova di Bove ha ottenuto dal giudice di Roma un indennizzo di 8mila 200 euro in base Alla direttiva europea del 2004 in favore delle vittime dei reati violenti. Per il legale della donna, Claudio Defilippi, del Foro di Milano, si tratta di una "quantificazione errata e incostituzionale". Da ...

Uccise Padre e figlio - capace intendere : ANSA, - FIRENZE, 14 FEB - Sarebbe capace di intendere e di volere Fabrizio Barna, il disoccupato di 53 anni di Sesto Fiorentino, Firenze, arrestato il 21 ottobre scorso dopo aver ucciso a colpi di ...

"Uccise Noemi per liberarsi dalla gelosia e perché succube del Padre" : LECCE - 'Lucio uccise Noemi per impedirle in futuro di poter donare ad altri il suo amore e per punirla della sua diversità da sé, in particolare per la forza ed il coraggio con la quale viveva la ...

Svolta sull'omicidio del pastore pedofilo : il mandante è il Padre della 15enne che si uccise per gli abusi : Svolta sull'omicidio di Giuseppe Matarazzo, Il pastore di 45 anni di Frasso Telesino, Benevento,, ucciso con due colpi di pistola lo scorso 19 luglio, davanti alla sua casa. L'uomo aveva scontato una ...