Otto e mezzo - la furia sovranista di Lorella Cuccarini : 'Non si votava da 10 anni...' - e Mieli concorda : 'Da quant'è che non si votava per il governo? Dieci anni?'. L'euforia sovranista di Lorella Cuccarini riscrive la storia d'Italia a Otto e mezzo . In studio da Lilli Gruber cala il gelo quando la ...

Otto e mezzo - Lorella Cuccarini sconvolge i piani di Lilli Gruber : "Cosa penso di Zingaretti". Pd demolito : "Lorella Cuccarini, cosa ne pensa di Nicola Zingaretti?". Il fermo-immagine qui sopra è impietoso ma sintetizza al meglio la sufficienza con cui la showgirl, la "più amata dagli italiani", si appresta a rispondere alla domanda tutta impostata di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Nel talk di La7 si parla

Otto e mezzo - Lilli Gruber ha un mancamento. La frase sul sovranismo di Lorella Cuccarini che la sconcerta : Sconcerto a Otto e mezzo . Alla domanda di Lilli Gruber 'parliamo di sovranismo', Lorella Cuccarini esordisce con una frase che lascia di sale gli altri illustri ospiti negli studi di La7: 'Credo che ...

PoliziOtto si sfoga in una chat con i colleghi : 'Che stiamo a fare in mezzo alla strada?' : Un politiotto si è sfogato con alcuni colleghi in una chat riguardo a un episodio avvenuto poco tempo fa in una cittadina del Lazio. Due ladri sono stati arrestati dopo aver svaligiato un appartamento, "un arresto aggravato dal furto in abitazione" racconta l'agente in un audio, poi lo sfogo: "Che ci stiamo a fare in mezzo alla strada, a correre al freddo...a rischiare la pelle". Poliziotto si sfoga con i colleghi Nell'episodio a cui ha fatto ...

Le solite facce e poche donneOtto e mezzo? Una messa noiosa : La sacerdotessa Lilli Gruber officia ogni sera la sua "messa" nel suo salotto, dove i chierichetti sono sempre gli stessi e le donne poche Segui su affaritaliani.it

Otto e mezzo - Lilli Gruber sadica : in studio c'è Nicola Zingaretti - in onda il sondaggio che devasta Pd : sadica Lilli Gruber . A Otto e mezzo su La7 dedica , coraggiosamente, la puntata a Nicola Zingaretti e alle primarie del Pd , con ospiti come Antonio Padellaro del Fatto quotidiano e l'imprenditrice ...

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti scatenato : "Per perdere la testa..." - la battuta con cui fa a pezzi Di Maio : "Qualcuno chiede la testa di Luigi Di Maio, ma bisognerebbe averla la testa perché qualcuno la chieda”. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, lunedì 25 febbraio ha asfaltato il vicepremier durante Otto e Mezzo, su La7. Si parlava della debacle del M5s in Sardegna e nel salOtto di Lilli Gruber

Otto e mezzo - D'Agostino "maleducato" fa un regalino alla Gruber : fa il bOtto di ascolti : Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo su La7 registrano un dato clamoroso grazie ai due "maleducati" Roberto D'Agostino e Pietrangelo Buttafuoco. Nell'access prime time, Otto e mezzo ha totalizzato il 7% di share, pari a 1.769.000 telespettatori, nonostante o forse grazie alla sfuriata della conduttric

Otto e mezzo - Lilli Gruber e la crisi di nervi : "Siete due maschi maleducati!" - ospiti brutalizzati in diretta : "Siete due maschi maleducati". Ha una mezza crisi di nervi, Lilli Gruber, che a Otto e mezzo si ritrova costretta a interrompere i suoi due ospiti che battibeccano in studio. Leggi anche: La grillina inchioda Casaleggio in diretta, guardate la faccia della Gruber Nel talk di La7 si parla di razzismo

Otto e Mezzo - crisi isterica di Marco Travaglio : "Matteo Salvini? Roba demenziale" : Teso, anzi tesissimo. Si parla di Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano vive come un dramma i guai in cui si è cacciato il "suo" M5s. Nel mirino del direttore e ideologo pentastellato, ancora la questione Diciotti e la richiesta di proceder