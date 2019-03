Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Malagò è certo | “sarà ballottaggio con Stoccolma sino

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Alberto Tomba : “Una bella cosa per tutto il nostro Paese” : Un tifoso in più, ma era difficile pensare il contrario, per la candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: Alberto Tomba in una breve intervista rilasciata al “Corriere delle Alpi” ha esternato il suo pensiero circa la possibilità di ospitare in Italia la rassegna a cinque cerchi. Tomba ha così definito la possibile vittoria della candidatura congiunta dell’Italia: ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : visita del CIO ad inizio aprile. Il 7 maggio presentazione in collegamento video da Roma : Novità per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026: oggi a Roma si sono riuniti la Giunta Nazionale CONI ed il Consiglio Nazionale del CONI, nei quali si è discusso anche delle prossime tappe da affrontare per ottenere l’organizzazione dei Giochi. Si è fatto il punto della situazione ad una settimana esatta dalla riunione con il Governo a Palazzo Chigi ed è stato annunciato che dall’1 al 6 ...

Olimpiadi 2026 - Milano boccia la Svezia : "Mondiali di Are disastro che pesa" : I membri del Cio sono persone di sport, indipendenti. Ma è anche vero che può esserci una valutazione influenzata dai comportamenti di un singolo Stato» © Riproduzione riservata

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Potremmo aver perso i voti di America Latina e Francia” : Arriva un campanello d’allarme circa le possibilità di vittoria della candidatura congiunta Milano-Cortina per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 e secondo Milanotoday.it è proprio il Presidente del CONI Giovanni Malagò a farlo suonare, con alcune dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il numero uno dello sport italiano avrebbe dichiarato ad una cena a Milano, alla presenza del Governatore della ...

Olimpiadi : Zaia - con lavoro di squadra nel 2026 la sede sarà a Milano- Cortina (2) : (AdnKronos) - “Sia chiaro, non abbiamo la vittoria in mano – ha sottolineato Zaia – ma se manteniamo la compattezza che abbiamo dimostrato sino a ora nel proporre questa candidatura, i 44 voti che ci servono per vincere li portiamo a casa”. Anche il presidente Fontana si è detto fiducioso sul buon e

Il tesoro delle Olimpiadi : ogni giorno a Milano oltre 40 mila visitatori : A riferirlo in commissione consiliare è stata ieri l'assessore allo Sport, Roberta Guaineri: «Per l'organizzazione e la gestione della sicurezza della manifestazione olimpica - ha rivelato - il ...

Giovanni Malagò : “Il mio sogno? Vedere le Olimpiadi estive a Roma. Spero in Milano-Cortina - dialogo col Governo” : Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il Presidente del Coni si è soffermato sulla riforma dello sport prevista dal Governo: “Sono poco filosofo e molto pragmatico. Oggi siamo in una fase di grandissimo dialogo ma allora era giusto esprimere le contrarietà, così come oggi è giusto parlare. Ho molto apprezzato Giorgetti quando ripete che non può esserci un governo che non dialoghi col Coni e viceversa. ...

Olimpiadi : Zaia - 'da Cio conferma serietà dossier Milano-Cortina' : Venezia, (AdnKronos) - “Eravamo certi che il dossier olimpico Milano-Cortina 2026 sarebbe stato accolto con grande favore dal Comitato Olimpico Internazionale. Il nostro, d’altronde, è un dossier vero, basato su dati e prospettive più che concrete”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto,

Presentata a Cortina la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Assessore Caner : 'Milano-Cortina - un binomio vincente' : "Lo sport in Veneto ha una grande tradizione di passione e di pratica a tutti i livelli, agonistico e non " ha concluso Caner ", e il fuoco olimpico che torna a risplendere nelle Dolomiti a settant'...

Olimpiadi : domani si presenta candidatura Milano - Cortina 2026 : Cortina (Bl), 18 gen. (AdnKronos) - domani, sabato 19 gennaio, alle ore 16:00, all’Alexander Hall (in via Marangoni 1) di Cortina d’Ampezzo (Bl), l’assessore al turismo e alla promozione della Regione del Veneto, Federico Caner, parteciperà a una conferenza stampa di presentazione della candidatura

Olimpiadi : domani si presenta la candidatura Milano-Cortina 2026 : domani, sabato 19 gennaio, alle ore 16:00, all’Alexander Hall (in via Marangoni 1) di Cortina d’Ampezzo (Bl), l’assessore al turismo e alla promozione della Regione del Veneto, Federico Caner, parteciperà a una conferenza stampa di presentazione della candidatura di Milano e Cortina a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Insieme a Caner interverranno il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, l’assessore allo sport e al turismo del Comune ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano e Cortina d’Ampezzo sognano in grande : le possibili date dell’evento : L’Italia sogna le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in piena corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi dedicata agli sport della neve e del ghiaccio, la speranza è che la candidatura tricolore riesca a battere la concorrenza di Stoccolma. Nel frattempo arrivano già le prime conferme in merito alle possibili date dei Giochi, il via sarebbe previsto per venerdì 6 febbraio 2026 come riporta il Corriere della ...

Olimpiadi invernali del 2026 - Salvini convinto : “Milano-Cortina ce la farà” : Matteo Salvini attraverso i social ha mandato un messaggio in supporto della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 “In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, soprattutto in bocca al lupo all’Italia perché sarà un’opportunità straordinaria di sport, di gioia, di condivisione, di business, di turismo, di impresa, di commercio, di nuove infrastrutture. Ce l’abbiamo messa e ...

Olimpiadi 2026 – Dal CIO buone notizie per la candidatura di Milano-Cortina : sensazioni positive sul dossier consegnato oggi : Olimpiadi invernali 2026: il CIO dà feedback positivi sui dossier di candidatura di Milano-Cortina e Stoccolma-Are Il Comitato olimpico internazionale ha confermato di avere ricevuto i dossier relativi alle candidature di Milano-Cortina e Stoccolma-Are alle Olimpiadi invernali del 2026, definiti entrambi “innovativi”. “Con questi due paesi dalla forte tradizione sportiva come candidati si vede l’impatto molto ...