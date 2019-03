Non Mentire | la rottura della quarta parete per una serie tv che sembra scritta oggi

blogo

(Di lunedì 4 marzo 2019)Partita senza nessun tipo di pretesa, Nonè riuscita fin dalla prima puntata a convincere pubblico e critica, grazie alla buona qualitàregia di Gianluca Maria Tavarelli, degli interpreti (in primis i protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano) ed alla sceneggiatura. Ok, non un'idea originale italiana, ma un remake di unainglese, ma in questo caso i confini non contano, soprattutto nell'ultima puntata.-Attenzione: spoiler sul finale di Non- Se già i primi due episodisi erano concentrati su un tema purtroppo attualissimo come la violenza sulle donne, fenomeno che supera i confini e diventa capace di suscitare reazioni universali senza bandiere di appartenenza, il finale di stagione fa di più, laddove fosse possibile.Non, la recensioneNon, la ...

chedisagio : Un tweet di meno di due mesi fa. 'Non è in discussione né quest'anno, né il prossimo, né mai' Chi mente sapendo… - morganbarraco : #NonMentire: terza puntata, riassunto finale di stagione e replica | 3 marzo - about_fede10 : Per farvi capire quanto ho ancora il terrore addosso per Non mentire, prima sono uscita dal bagno e mi sono ritrova… -