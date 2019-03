Nicola Zingaretti | le primarie del Pd sono belle ma inutili

Il cerchio aperto di Nicola Zingaretti : Afp Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni Perché Zingaretti pare aver capito che per ripartire e sperare di tornare attore protagonista della politica, si deve compiere un doppio lavoro: aprire il ...

Video - Nicola Zingaretti : il primo discorso da segretario : "Non sono il capo, ma il leader di una comunità". Nicola Zingaretti non ha dovuto attendere la fine dello spoglio per festeggiare insieme al suo comitato la vittoria di queste Primarie del Partito Democratico. I dati non sono ancora definitivi, ma la vittoria si può già considerare schiacciante visto che è dato tra il 65% ed il 70% nel confronto con gli sconfitti Giachetti e Martina, che hanno immediatamente alzato il telefono per ...

Nicola Zingaretti tra passato e futuro : ... un ritorno al passato significherebbe abbandonare gli elementi di riformismo che hanno caratterizzato la segreteria Renzi, come tentativi di mediare le concezioni ideologiche dell'economia e della ...

Risultati Primarie PD : Nicola Zingaretti è il nuovo segretario LIVE - : Il presidente della Regione Lazio è stato eletto con oltre il 65% delle preferenze e annuncia: "Sarò leader, non capo". Nel pomeriggio l'incontro con il governatore piemontese Chiamparino. IL LIVEBLOG

Nicola Zingaretti segretario al 67 - 65% - i dati del Comitato - : Roma, 4 mar., askanews, - Nicola Zingaretti avrebbe ottenuto il 67,65% stando ai dati del suo Comitato. I voti scrutinati, al momento, sono 1.176.467 dei quali 795.833 per Zingaretti. Maurizio Martina ...

Il Pd in mano a Nicola Zingaretti. Via i popcorn - si parte da Tav e ambiente : Basta con l'opposizione dei popcorn, per richiamare alla mente l'immagine evocata da Matteo Renzi quando è nato il Governo gialloverde. Via ad un Pd che esce dalla sua 'torre d'avorio' e comincia a incontrare periodicamente il sindacato, le associazioni, le realtà della società civile, attraverso dei forum tematici istituiti ad hoc ed affiancati ai dipartimenti del partito. Indicato ieri segretario dal 70 per cento di un ...

Risultati Primarie PD : Nicola Zingaretti è il nuovo segretario LIVE - : Il presidente della Regione Lazio è stato eletto con oltre il 65% delle preferenze e annuncia: "Sarò leader, non capo". Nel pomeriggio l'incontro con il governatore piemontese Chiamparino. IL LIVEBLOG

Pd - Nicola Zingaretti è il nuovo segretario"Voglio essere leader di una comunità e non capo - ora unità" | "I delusi torneranno" : Il Pd punta a superare il milione di persone al voto ai gazebo nelle Primarie per scegliere il nuovo leader, dopo la stagione di Matteo Renzi e la reggenza di Maurizio Martina. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.

Pietro Senaldi ad Agorà : "A Nicola Zingaretti preferisco il fratello Luca ma alle europee il Pd andrà bene" : "Oggettivamente è meglio il fratello attore rispetto allo Zingaretti neo-segretario del Pd. Non c'è un effetto Nicola Zingaretti anche se ne è venuto fuori bene e la sua è una vittoria netta, nitida e molto meritata". Pietro Senaldi, direttore di Libero, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre

Risultati Primarie PD : Nicola Zingaretti è il nuovo segretario LIVE - : Il presidente della Regione Lazio è stato eletto con oltre il 65% delle preferenze e annuncia: "Sarò leader, non capo". Nel pomeriggio l'incontro con il governatore piemontese Chiamparino. IL LIVEBLOG

Nicola Zingaretti l'Erede di un patrimonio dilapidato e quelle piazze di nessuno : Qualcosa si muove a sinistra, ma si muoveva anche prima, senza rappresentanza. A Milano e nei gazebo è sfilato un popolo senza leader. Non è un leader il sindaco di Milano Beppe Sala, il più applaudito della giornata del 2 marzo, e non lo è il nuovo segretario del Pd Zingaretti eletto ieri. Un'altra rottura con il passato

Nicola Zingaretti è il nuovo segretario del Pd : Nicola Zingaretti vince le primarie ed è il nuovo segretario del Pd. Il voto celebrato ieri ha incoronato il governatore della Regione Lazio che ha largamente superato il 50% stabilito dallo Statuto del partito per l'elezione diretta: non vi sarà quindi alcun passaggio in Assemblea nazionale che sarebbe stato necessario qualora nessun candidato avesse superato la soglia del 50%. Zingaretti ha raccolto il 65,9% mentre il segretario ...

Nicola Zingaretti trionfa alle primarie Pd. "Ora nuove alleanze" : Il nuovo capo del Pd si chiama Nicola Zingaretti . Ma guai a chiamarlo così. Puntualizza subito, a scanso di equivoci: "Non sarò un capo, ma il leader di una comunità " dice nel primo discorso in ...

Nicola Zingaretti - chi è il nuovo segretario Pd - : Una lunga carriera, prima con i Ds e poi nel Partito democratico, tante cariche ricoperte tra provincia di Roma, regione Lazio e Parlamento europeo. Poi il 3 marzo 2019 la vittoria alle Primarie e la ...