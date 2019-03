Napoli-Juventus | Ancelotti | “Rosso a Meret? Episodio molto controverso”

Napoli-Juventus - Allegri : “Perso l’ordine dopo il cartellino rosso a Pjanic” : NAPOLI JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Napoli: “Nel secondo tempo mi sono addormentato, dovevo togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Poi è arrivata la seconda e lì abbiamo perso l’ordine. Loro hanno avuto forza, il San Paolo […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri: “Perso ...

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...

Napoli - Juventus 1-2 : forcing nella ripresa ma i bianconeri resistono : forcing azzurro nella ripresa dopo l'immediato rosso a Pjanic con Insigne prima assistman su Callejon quindi fallisce il rigore del pari formazioni ufficiali tabellino della partita La cronaca minuto ...

Napoli-Juventus 1-2 : gol di Pjanic - Emre Can e Callejon. Insigne sbaglia il rigore del pari : La notte del San Paolo racconta che lo scudetto per la Juventus ormai è solo una questione di tempo. Vincere pur non giocando bene e soffrendo parecchio e portarsi a +16 sulla seconda significa, come ...

Napoli-Juventus 1-2 : espulsioni - gol - Var - pali e rigori sbagliati i bianconeri soffrono ma vincono : Partita incredibile quella del San Paolo. La Juve batte per 2-1 il Napoli e praticamente può festeggiare lo scudetto ora che il suo vantaggio sulla squadra di Ancelotti è di 16 punti. decisivo l'...

Serie A - Napoli-Juventus 1-2 - il tabellino : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', NAPOLI - La Juve espugna il San Paolo, con il Napoli termina 2-1 . Bianconeri ...

Pagelle Napoli-Juventus 1-2 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – La Juve passa al San Paolo e ottiene così un bel pezzo di scudetto. Gara piena di polemiche per il presunto fallo da ultimo uomo di Alex Meret su Cristiano Ronaldo al 25′. Per l’arbitro Rocchi è cartellino rosso e Napoli in dieci uomini. Sul calcio di punizione battuto da Pjanic […] L'articolo Pagelle Napoli-Juventus 1-2, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - ...

Napoli Juventus 1-2 in diretta LIVE : triplice fischio - i bianconeri si prendono un pezzo di scudetto : Napoli Juventus CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Termina il match 85′ Sostituzione Juventus: fuori Bernardeschi, dentro Dybala 84′ Rigore e palo Napoli! Grazie all’ausilio del Var l’arbitro Rocchi va a rivedere un tiro di Fabian Ruiz intercettato da Alex Sandro di braccio in […] L'articolo Napoli Juventus 1-2 in diretta LIVE: triplice fischio, i ...

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More

Il Napoli domina contro la Juventus - solo l’inesistente espulsione di Meret regala la vittoria ad Allegri : lezione di calcio di Ancelotti [FOTO] : 1/43 Cafaro/LaPresse ...

VIDEO Napoli-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi. Pjanic ed Emre Can firmano il successo - Insigne sbaglia un rigore : La Juventus ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ha ipotecato lo scudetto visto che ha ben 16 punti di vantaggio sugli azzurri. Pjanic ha portato in vantaggio i Campioni d’Italia con una micidiale punizione, al 39′ arriva il raddoppio di Emre Can pescato da Bernardeschi in mezzo all’area. Nella ripresa le due squadre rimangono in dieci uomini (espulsioni di Meret e Pjanic), Callejon ...

Napoli-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-risultato finale (1-2) : Napoli-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – risultato finale (1-2) Partita pazzesca al San Paolo. E’ successo di tutto, gol, espulsioni e anche rigori. Episodio della partita è il rosso di Meret. La superiorità numerica ha permesso alla Juve di segnare due gol. Nel secondo tempo però viene espulso anche Pjanic, e ristabilita la parità numerica ha giocato solo il Napoli. Prima arriva il gol di ...

Troppi regali del Napoli che sbaglia anche un rigore : la Juventus vince 2-1 : Si sono giocate tre Napoli-Juventus in una partita sola. La prima, fino al 24esimo. La seconda, dal 25esimo alla fine del primo tempo. La terza, nella ripresa. Un match segnato dal suicidio di Malcuit nel primo tempo. Il francese cambia il match con un retropassaggio che si rivela un assist per Cristiano Ronaldo. Per il portoghese è un gioco da ragazzi cambiare direzione e superare Meret che ha la gamba protesa verso di lui. Sgambetto o no, ...

Calcio : posticipo - Napoli-Juventus 1-2 : 22.25 La Juventus mette il sigillo sul campionato: nello scontro diretto al vertice passa al San Paolo (1-2) sul Napoli, partenopei precipitano a -16. La gara si sblocca per uno svarione di Malcuit (25'): passaggio corto a Meret, sul pallone si avventa Ronaldo, steso dal portiere, espulso. Sulla punizione dal limite, Pjanic trova la rete. Reazione Napoli: Zielinski coglie il palo (29'), ma al 39' Emre Can raddoppia di testa (deviazione di ...