Napoli-Juve | a tutto Allegri | “Meret rosso giusto Futuro? Dobbiamo parlarci”

Napoli-Juve - Ancelotti : “l’espulsione di Meret? Episodio da rivedere al Var” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “Episodio dell’espulsione controverso, non c’è contatto, secondo me non c’è intenzione di fare fallo, bisognava valutarlo al Var, ci sono tante situazioni da valutare. La partita è stata condizionata da questo Episodio. La sostituzione di Milik? Sono le situazioni più complicate, ho ...

Calcio : serie a. juve vince 2-1 a Napoli e vola a +16 : napoli - La juventus vince 2-1 a napoli e ipoteca lo scudetto. Al San Paolo i bianconeri conquistano i tre punti grazie alle reti segnate da Pjanic...

Napoli-Juve - Allegri fa discutere : “l’espulsione di Meret ci sta - l’arbitro ha arbitrato una buona partita” : Successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “dovevo togliere prima Pjanic, dopo l’espulsione abbiamo perso ordine, abbiamo avuto anche occasioni per l’1-3. L’espulsione di Meret? A norma di regolamento ci sta, l’arbitro ha arbitrato una buona partita, abbiamo sbagliato molti passaggi, siamo stati imprecisi, quando siamo rimasti ...

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...

La Juve vola verso lo scudetto con 16 punti di vantaggio : battuto 2-1 il Napoli. Insigne fallisce il rigore per il pari : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI , 4-4-2,: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti. JuveNTUS , 4-3-3,: ...

Napoli - Juventus 1-2 : forcing nella ripresa ma i bianconeri resistono : forcing azzurro nella ripresa dopo l'immediato rosso a Pjanic con Insigne prima assistman su Callejon quindi fallisce il rigore del pari formazioni ufficiali tabellino della partita La cronaca minuto ...

Napoli-Juventus 1-2 : gol di Pjanic - Emre Can e Callejon. Insigne sbaglia il rigore del pari : La notte del San Paolo racconta che lo scudetto per la Juventus ormai è solo una questione di tempo. Vincere pur non giocando bene e soffrendo parecchio e portarsi a +16 sulla seconda significa, come ...

Napoli-Juventus 1-2 : espulsioni - gol - Var - pali e rigori sbagliati i bianconeri soffrono ma vincono : Partita incredibile quella del San Paolo. La Juve batte per 2-1 il Napoli e praticamente può festeggiare lo scudetto ora che il suo vantaggio sulla squadra di Ancelotti è di 16 punti. decisivo l'...

NAPOLI - La Juve espugna il San Paolo, con il Napoli termina 2-1 . Bianconeri ...

Napoli Juventus 1-2 in diretta LIVE : triplice fischio - i bianconeri si prendono un pezzo di scudetto : Napoli Juventus CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Termina il match 85′ Sostituzione Juventus: fuori Bernardeschi, dentro Dybala 84′ Rigore e palo Napoli! Grazie all’ausilio del Var l’arbitro Rocchi va a rivedere un tiro di Fabian Ruiz intercettato da Alex Sandro di braccio in […] L'articolo Napoli Juventus 1-2 in diretta LIVE: triplice fischio, i ...

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More

Il Napoli torna a subire gol - ma non subisce la Juve : Si chiude con una sconfitta per il Napoli il big match della 26 giornata di serie A. Dopo 5 partite la formazione di Carlo Ancelotti torna a subire gol per mano di Pjanic, su punizione dopo l’espulsione di Meret, e Emre Can. Finisce in pareggio invece per quanto riguarda le espulsioni, una per parte con Meret prima e Pjanic poi. Sono 36 le partite giocate in questa stagione per il Napoli con 21 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I gol segnati ...

