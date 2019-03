Mondo del calcio sotto shock | calciatore muore in campo dopo attacco cardiaco NOME e

Le più belle foto del carnevale 2019 nel Mondo : Da Ivrea fino a Rio de Janeiro, gli scatti più belli e i carri allegorici più controversi in una breve ma coloratissima rassegna fotografica

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Daniele Garozzo e il Dream Team tornano al successo - Alice Volpi si conferma sul podio : Il fioretto azzurro è una certezza e nella tappa di Coppa del Mondo al Cairo i nostri portacolori sono stati grandi protagonisti. L’Italia riesce infatti a salire sul podio in tutte e quattro le gare, confermandosi come una delle nazioni di riferimento in quest’arma. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto nell’ultimo fine settimana. Partiamo dall’individuale in cui Daniele Garozzo riesce finalmente a ritrovare il successo. Il 26enne di ...

La formazione dei preti e il dramma della salvezza del Mondo : "Pio XI una volta aveva detto che era meglio perdere una vocazione che rischiare con un candidato non sicuro. Era alpinista, conosceva queste cose", Papa Francesco, 2014, Hubert Jedin, tra i ...

Volley - l’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo! Azzurri in Giappone a ottobre - stagione infinita. Tutte le partecipanti : L’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre, cioè subito dopo gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La FIVB ha ufficializzato le formazioni che disputeranno il torneo che in questa occasione sarà fine a se stesso visto che, a differenza del passato, non assegna dei pass per i Giochi. La Nazionale di Chicco Blengini rappresenterà ...

Ho provato il Drake-Shale in Antartide - l'altra dimensione del Mondo abitato : Se Ushuaia è la fine del mondo abitato dall'uomo, l'Antartide il mondo al suo stato primordiale. Protetto dal grande incubo di ogni esploratore e spedizione polare dal millecinquecento in avanti: il Passaggio di Drake. Trecentosessanta miglia nautiche di tempeste perfette da Capo Horn alle Shetland Meridionali e prodigio della natura a vegliare sull'ultimo continente selvaggio e magnificamente perfetto nei suoi cicli vitali ed espressivi. ...

Atletica : Yomif Kejelcha demolisce il record del Mondo di Hicham El Guerrouj nel miglio indoor : Orgoglio e determinazione: queste sono le qualità che il mezzofondista etiope Yomif Kejelcha ha messo in mostra a Boston (Stati Uniti). Sì perchè l’atleta africano aveva ancora in testa il tarlo di un primato mondiale nei 1500 metri indoor che gli era sfuggito ed aveva visto esultare il connazionale Samuel Tefera a Birmingham. Quel 3’31″04, 14 centesimi meglio del tempo realizzato nel 1997 da Hicham El Guerrouj, aveva il sapore ...

Atletica : Yomif Kejelcha demolisce il record del Mondo di Hicham El Guerrouj nel miglio indoor : Orgoglio e determinazione: queste sono le qualità che il mezzofondista etiope Yomif Kejelcha ha messo in mostra a Boston (Stati Uniti). Sì perchè l’atleta africano aveva ancora in testa il tarlo di un primato mondiale nei 1500 metri indoor che gli era sfuggito ed aveva visto esultare il connazionale Samuel Tefera a Birmingham. Quel 3’31″04, 14 centesimi meglio del tempo realizzato nel 1997 da Hicham El Guerrouj, aveva il sapore ...

I Bambini del Mondo : Consegnati i riconoscimenti Unicef e Società Dante Alighieri : ...Questa sera il "Premio Claudio Criscenzo" Entra nel vivo il 19° Festival Internazionale del folklore "I Bambini del Mondo" con i gruppi internazionali e quelli agrigentini impegnati negli spettacoli ...

Il carnevale più fotogenico del Mondo : La scuola di samba Viradouro alla sfilata di carnevale " Rio de Janeiro, 3 marzo , AP Photo/Leo Correa,

Giappone - il bimbo più piccolo del Mondo torna a casa : È il bimbo più piccolo del mondo ad essere stato dimesso dall’ospedale in buona salute. È nato a Tokyo e, appena venuto al mondo, pesava 268 grammi; adesso che è tornato a casa, sei mesi dopo, il suo peso è cresciuto fino a raggiungere i 3238 grammi. Il bimbo che deteneva il precedente record è nato in Germania nel 2009 e pesava 274 grammi. La bimba più piccola, anche lei venuta alla luce in Germania, nel 2015, pesava 252 grammi. In tutto il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : programma - orari e tv. C’è la mitica 50 km : Torna questo weekend la Coppa del Mondo di sci di fondo, e lo fa con uno dei suoi grandi classici: la coppia di gare distance di Oslo, con la 50 km maschile al sabato e la 30 km femminile la domenica, in quest’occasione a tecnica classica. Tanto tempo è passato dal 1997, anno in cui il fondo azzurro ha potuto coronare con un doppio successo di Pietro Piller Cottrer e Stefania BelMondo il weekend norvegese, con la due volte campionessa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il maltempo ha condizionato tutto il fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Rosa Khutor. Discesa sostituita da un superG, a sua volta poi cancellato come quello di domenica. In Russia non c’è stata tanta fortuna e si spera possa esserci in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, dove ci sarà un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Tornerà in pista ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo un fine settimana dedicato completamene alla velocità, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino si dedicherà completamente alla discipline tecniche nella tappa in Slovenia a Kranjska Gora. Sabato è in programma un gigante, mentre il giorno successivo toccherà allo slalom. Ancora una volta tutto sembra apparecchiato per un fantastico duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Sono loro i due grandi favoriti, con il francese Alexis ...

Pelé e la lista dei 125 calciatori più forti del Mondo - 4 marzo 2004 - VIDEO : Il 4 marzo 2004 viene stilato il FIFA 100, la lista dei 125 calciatori più forti di sempre, supervisionata da Pelé in persona