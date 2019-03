Mertens | «Peccato Qua non puoi perdere oggi»

ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2019) L’intervento ai microfoni di Sky di Driesdopo la sconfitta contro la Juventus:«Siamo delusi perché dopo il due a zero e il rosso hanno pensato che avremmo perso, ma si vede che la squadra ha reagito e dato tutto.. Qua non. Non penso ci manchi qualcosa,abbiamo fatto noi la partita. Siamo stati sfortunati, ma dobbiamo continuare a dare tutto»Segni poco quest’anno.«C’è un altro gioco, facciamo tanti cross e non è che sono Crouch. Stiamo facendo un altro gioco e io sto cercando il mio lavoro, provo a dare tutto»L'articolo: «. Qua non» ilNapolista.

