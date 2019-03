Marina Militare | Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” al via le domande di

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2019) Mancano 3 settimane alla scadenza del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr. 15 del 22.02.2019 – 4^ Serie Speciale) per 72 posti da allievo del 1° corso dellaFrancesco Morosini di Venezia, che si chiuderà il 25 marzo. Il prossimo 9 e 10 marzo saranno giornate dedicate agli Open Day, in cui laFrancesco Morosini di Venezia aprirà le porte ai giovani studenti, alle loro famiglie e a tutti i cittadini che desiderano conoscere da vicino l’Istituto di formazione e gli allievi, visitando le strutture logistiche e sportive. Dalle 09.30 alle 11.30 e senza bisogno di prenotazione, il varco d’ingresso del Morosini su Viale Piave 30/A Sant’Elena – Venezia, sarà aperto al pubblico.LaFrancesco Morosini è unad’istruzione di secondo grado in cui gli allievi frequentano gli ultimi ...

