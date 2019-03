Maksimovic | «Il campionato è finito | non ci pensiamo più Pensiamo all’Europa League»

ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2019) Il difensore azzurro Nikolaha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli:«E? difficile affrontare la gara con un uomo in meno ma anche nel primo tempo abbiamo dato il massimo. Negli ultimi anni dominiamo contro la Juventus e loro sulle punizioni portano a casa il risultato e questo ci fa male. Non si vedono 16 punti di distanza ma loro vincono. Il, non cipiù.all’Europa, l’unico obiettivo che ci è rimasto”.Esplusione Meret?«Ci sono gli arbitri e c’è il Var e io non posso commentare. Anche Meret non sa se l’ha colpito.Avete comesso errori?«Certo e purtroppo gli errori individuali possono decidere tanto e bisogna analizzali. Dobbiamo concentrarci tutti di più per evitarli. Nello spogliatoio ci siamo detti di giocare con la stessa cattiveria giovedì in Europa»L'articolo: ...

