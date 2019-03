Mafia | Dia | ' Massimino ha ricostituito famiglia mafiosa di Agrigento'

Mafia : arresti Dia - perquisizioni e sequestri : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Sono una decine le perquisizioni eseguite all'alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Giovanni Pellegrino, nell'ambito dell'operazione della Dia che ha eseguito 34 arresti nell'agrigentino.

**Mafia : arresti Dia - 'boss pronto a uccidere anche bambini'** : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - I boss agrigentini finiti nel mirino della Dia nell'operazione antimafia che oggi ha portato all'arresto di 34 persone in tutto "erano pronti persino a uccidere bambini". Ne sono convinti gli inquirenti della Dia. In particolare gli occhi sono puntati sul capomafia Anto

**Mafia : arresti Dia - in manette anche capo ultra Juventus Agrigento** : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - C'è anche un noto capo ultras della Juventus tra le 34 persone arrestate alla'alba di oggi dalla Dia in Sicilia. In manette è finito Andrea Puntorno, accusato di traffico di droga. Puntorno, sette anni fa, era già stato arrestato con l'accusa di traffico di droga. Succe

Mafia : sequestro beni Dia - sigilli anche a sala vip e quadro da 6 milioni euro : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Ci sono anche un quadro del valore di oltre sei milioni di euro e una sala vip longue dell'aeroporto di Verona tra i beni sequestrati dalla Dia all'imprenditore Rosario Marchese. Il provvedimento di sequestro, attualmente in corso di esecuzione da parte della Dia di Cal

Mafia : Dia sequestra beni per 15 milioni euro a imprenditore ritenuto vicino ai clan : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ha emesso, su proposta del Direttore della Dia, un provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre 15 milioni di euro nei confronti di Rosario Marchese, 31enne di Caltagirone (Catania), residente