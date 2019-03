Mafia | arresti Dia | ' droga arrivava da Calabria | Palermo e Agrigento'

Mafia : arresti Dia - perquisizioni e sequestri : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Sono una decine le perquisizioni eseguite all'alba di oggi dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Giovanni Pellegrino, nell'ambito dell'operazione della Dia che ha eseguito 34 arresti nell'agrigentino.

Mafia : arresti Dia - scoperto traffico di cocaina - hashish e anche ketamina : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece dest

**Mafia : arresti Dia - 'boss pronto a uccidere anche bambini'** : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - I boss agrigentini finiti nel mirino della Dia nell'operazione antimafia che oggi ha portato all'arresto di 34 persone in tutto "erano pronti persino a uccidere bambini". Ne sono convinti gli inquirenti della Dia. In particolare gli occhi sono puntati sul capomafia Anto

Mafia - 34 arresti : c’è anche capo ultrà Juve Le intercettazioni : Blitz della Dia contro Cosa nostra e i suoi affari in Sicilia. Fermi ad Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. Tra i reati contestati anche sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso

Mafia - operazione Dia in Sicilia : 34 arresti : Roma, 4 mar., askanews, - La Dia sta eseguendo, ad Agrigento ed in altre Province, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma,, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Dda di ...

Arresti fra Sicilia e Calabria - coinvolto capo ultrà della Juve : teneva i rapporti fra Mafia e 'ndrangheta : C' anche un capo ultr della Juventus tra gli arrestati nell operazione della Dia in Sicilia. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo Bravi ragazzi, che gi ...

Mafia - arresti Dia : in manette anche un noto capo ultras della Juventus : Nelle ultime ore ordinanza di custodia cautelare della Dia ad Agrigento ed altre Province della penisola nei confronti di 34 persone che sono ritenute responsabili di associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento ...

Mafia - operazione Dia in Sicilia : 32 arresti/ In manette anche capo ultras Juventus : operazione antiMafia in Sicilia e non solo: 32 arresti tra cui ultras della Juventus coinvolto nel traffico di droga. Le ultime notizie.

Mafia - oltre 30 arresti ad Agrigento : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - Agrigento, 4 MAR - La Dia sta eseguendo, ad Agrigento ed in altre ...

Mafia - 34 arresti in Sicilia. In manette anche il capo ultrà della Juventus : Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo ‘Bravi ragazzi' della curva della Juve, è finito in manette insieme ad altre 33 persone. Le accuse agli arrestati sono pesanti: traffico e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo mafioso, associazione mafiosa, detenzione abusiva di armi e sequestro di persona a scopo di estorsione.Continua a leggere

Mafia : disarticolata cosca di agrigento - arresti in sicilia e calabria : PALERMO - La Dia sta eseguendo, ad agrigento ed in altre Province della penisola (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma),...

Mafia - 34 arresti ad Agrigento. Anche capo ultras della Juve in manette : C'è Anche un capo ultrà della Juventus tra gli arrestati in un'operazione della Dia ad Agrigento e in altre province della Sicilia, che ha portato ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare, ...

Mafia - traffico di droga e sequestri di persona - 34 arresti : La Direzione Investigativa AntiMafia, Dia, sta eseguendo in queste ore 32 mandati di arresto in Sicilia, Calabria e Reggio Emilia. Sono accusati di associazione mafiosa, associazione per delinquere ...

Mafia - 32 arresti ad Agrigento : colpito traffico di droga. Tra loro un ultrà della Juventus e due accusati di stupro : Sono accusate di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento le 32 persone arrestate oggi dopo l’ordinanza emessa dalla Dda di Palermo. Gli arresti, eseguiti dalla Dia ad Agrigento ed in altre Province (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma) hanno coinvolto anche un capo ultrà ...