Moros - il tirannosauro alto come un uomo - antenato in miniatura del T. rex : Un parente appena scoperto del T. rex raggiungeva, da adulto, la statura e il peso di un uomo. I resti del predatore, ritrovati ad Emery County, nello Utah, colmano un vuoto conoscitivo importante ...

L'uomo d'oro del baseball Usa scatena la corsa al rialzo degli ingaggi : Tutta colpa di Manny Machado. Lo chiamano Money proprio per la sua corsa agli ingaggi più grossi e non poteva mandar giù che Nolan Arenado avesse firmato un contratto per 8 anni per 260 milioni di dollari. Così, ha aperto la volata-record nella Major League – che non ha il salary cap – e, il 21 febbraio, ha firmato un decennale di 300 milioni coi San Diego Padres, il più alto di sempre per un ...

Alba Parietti stavo lasciando il lavoro per un uomo : In un’intervista rilasciata al settimanale “oggi” Alba Parietti ha raccontato che due anni fa era pronta a mollare tutto, per fuggire con l’uomo dei suoi sogni. Poi, però, successe qualcosa che impedì la fuga: “Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo. Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno ...

Alba Parietti, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola domani, rivela che due anni fa era pronta a mollare tutto, per fuggire con l'uomo dei suoi sogni. Poi, però, successe qualcosa che impedì la fuga:Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo. Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno ...

Fabrizio Corona - Mariana Rodriguez dichiara : "Ci siamo frequentati. Non è un uomo se dice di avermi portata a letto" : Nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente, Fabrizio Corona sciorinava le sue conquiste. Tra le donne che ha avuto figurava anche la modella Mariana Rodriguez, che ha però voluto fare chiarezza a Diva e donna: “Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All’epoca non era fidanzato, c’è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, ...

Incidenti sul lavoro - uomo travolto da un albero : grave 57enne : Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Cepagatti, nel Pescarese, dove un uomo di 57 anni è stato colpito da un albero che stava tagliando in via Piemonte. Scattato l’allarme, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara con una ambulanza medicalizzata. Dopo gli accertamenti l’uomo, dipendente di una azienda vivaistica, sarà trasferito in sala operatoria per un ...

Metro B di Roma - uomo morto mentre va a lavoro : choc alla fermata Marconi : morto sulla banchina della stazione Marconi della Metro B di Roma mentre andava a lavoro con alcuni colleghi: il dramma stamattina alle 8 tra le centinaia di passeggeri che affollano quotidianamente...

Ultimo giorno di lavoro da supereroe : l'impiegato si veste da uomo Ragno : Computer, scrivania e sedia: l'ambiente è quello di un normalissimo ufficio, in una banca di San Paolo, in Brasile. Ma, seduto a quella scrivania, c'era l'Uomo Ragno. Un ex impiegato di banxa, dimissionario, ha deciso di presentarsi così il suo Ultimo giorno di lavoro in filiale e ha sostituito la giacca e la cravatta con il costume del supereroe.È arrivato in ufficio e ha iniziato a lavorare normalmente, come dimostrano le immagini postate sui ...

George Soros ha un nuovo nemico - i cinesi : "Xi Jinping uomo più pericoloso al mondo" : Fermi tutti, George Soros ha aggiornato la lista dei suoi nemici. Non solo sovranisti, populisti e chi si batte contro l'immigrazione incontrollata: ora sulla lista nera del magnate ci finiscono anche i cinesi, super-potenza economica planetaria che, probabilmente, insidia i suoi interessi. "La real

Doc Ricambi Originali - "L'uomo al centro" e 11 ultra 50enni reinseriti nel lavoro : All'assemblea dei soci del Consorzio DOC Ricambi Originali, a Lecco, si è parlato di futuro del settore Ricambi, di svolta elettrica e di iniziative per il reinserimento nel mondo del lavoro degli ultra cinquantenni disoccupati. La relazione della presidenza è stata infatti arricchita da due eventi che testimoniano la vivacità di un'organizzazione il cui compito è quello di assicurare la logistica e la consegna a domicilio dei Ricambi, ...