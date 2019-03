Luigi Di Maio ridicolizzato da Fioravanti | ex ministro dello sport M5s

Luigi Di Maio pronto al dialogo con il neo-segretario del Pd sul salario minimo : A poche ore dall'elezione a segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha colto l'attimo per augurargli in bocca al lupo e invitarlo a collaborare sul tema del salario minimo orario a tutte le categorie di lavoratori. Si tratta del disegno di legge numero 658, portato in Senato lo scorso 12 luglio, con la prima firma di Nunzia Catalfo e in discussione in Commissione Lavoro ...

Enrico Mentana - sondaggio TgLa7 : tsunami Pd su Luigi Di Maio - 5 Stelle travolti. Fine dell'avventura? : Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana forse è destinato a cambiare il quadro politico e a porre la parola Fine all'avventura del Movimento 5 Stelle nata il 4 marzo 2018. Esattamente un anno dopo il trionfo alle politiche, infatti, Luigi Di Maio e soci si ritrovano a battagliare con il Pd a

Luigi Di Maio e la 'rimborsopoli M5s'. Spese pazze in Parlamento : come ha usato 131mila euro Marta Grande : E la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli ? In taxi ha speso 26.825 euro , poco più dei 24mila euro spesi dal deputato Mario Michele Giarrusso in pranzi e cene.

Luigi Di Maio - primo disastro col Pd : "Complimenti Zingaretti - ora...". Tradisce la Lega - finisce in disgrazia : Ci prova subito, Luigi Di Maio, a tastare il terreno con il Pd del neo-segretario Nicola Zingaretti. D'altronde, i retroscena che vogliono il Movimento 5 Stelle interessato a riaprire il forno con i dem in vista di una possibile crisi di governo con la Lega non sono campati in aria e attendevano pro

Luigi Di Maio lancia la prima sfida al Pd di Nicola Zingaretti : A Nicola Zingaretti "il mio bocca al lupo", ma anche una sfida. "M5S fra pochi giorni porta in Parlamento una misura che introduce ed estende il salario minimo a tutte le categorie di lavoratori. Una battaglia di tutti e sul tema mi auguro di vedere un'ampia convergenza parlamentare, a partire proprio da Zingaretti". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio interpellato a telefono dall'ANSA a proposito delle primarie del Pd.

Luigi Di Maio e il report che lo incastra sulla Tav : 'Complotto del Corriere - giocano sporco' : Finito in un vicolo cieco, Di Maio si è convinto a tornare indietro per reimpostare il rapporto con il mondo delle imprese, per riallacciare il filo delle relazioni con il Vaticano, per ricalibrare ...

Pietro Senaldi : "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Ecco perché il governo durerà" : "Il governo litiga su tutto, sulla Tav, sull'autonomia e ora pure sulle case chiuse ma durerà". Pietro Senaldi, a #90secondi, spiega perché l'esecutivo avrà vita lunga: "Luigi Di Maio si è alfanizzato. Non ha alcuna intenzione di lasciare la sua poltrona e per questa ragione sta abiurando tutti i pr

Luigi Di Maio - l'ordine ai ministri 5 stelle : il dossier autonomia deve finire nel dimenticatoio : Con una battuta in napoletano Luigi Di Maio ha dato ordine ai ministri del Movimento 5 stelle di mettere l'autonomia nel dimenticatoio: "L'autonomia? Portatela e int'a scurdata". Ergo, la pratica si può anche trattare pubblicamente ma poi deve essere dimenticata. Almeno fino alle elezioni europee e

Rimpasto di governo - il piano di Luigi Di Maio per prendersi il ministero dell'Economia : Sembra proprio che per l’attuale ministro dell’Economia Giovanni Tria il tempo a disposizione sia contato. Come riporta Il fatto quotidiano, la Lega e il Movimento 5 stelle avrebbero già intrapreso i negoziati per sostituirlo dopo l’appuntamento di maggio con le elezioni Europee. L’esito del rimpast

I frati di Assisi da Luigi Di Maio al Mise per il francobollo su San Francesco : Francesco offre al mondo un esempio di come dovrebbero essere mantenute e intrattenute le relazioni umane. Il Poverello si presenta senza dogmi, ma Hp hp con quell'amore che il Vangelo indica ...

I frati di Assisi da Luigi Di Maio al Mise per il francobollo su San Francesco : E' stato presentato, nella Sala degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, il francobollo celebrativo dello storico incontro tra San Francesco e il Sultano Malik-al-Kamil avvenuto 800 anni fa a Damietta. All'evento sono intervenuti: il Ministro del Mise, Luigi Di Maio, la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, e il direttore della Sala Stampa del Sacro ...

Luigi Di Maio - retroscena da Palazzo Chigi : "Non tiene i suoi". Sconcerto : perché non si è presentato in CdM : La "mini-Tav" ottiene il sì di Luigi Di Maio, ma in cambio il leader del Movimento 5 Stelle strappa da Matteo Salvini un rinvio dell'autonomia delle regioni del Nord, almeno a fino dopo le elezioni europee di maggio. "Poi si vedrà, adesso per noi sarebbe un suicidio". Quella del capo grillino è sodd