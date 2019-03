LIVE Isola | ottavo appuntamento | Fogli affronterà Corona | ci sarà un altro eliminato

Isola - Fogli tradito da Karin? Arriva Corona - a Domenica LIVE Celli nega : Isola dei Famosi, Riccardo Fogli tradito da Karin? Celli nega tutto a Domenica Live, Arriva Fabrizio Corona Grande scoop nella nuova diretta di Domenica Live. Barbara d’Urso è tornata a parlare del presunto tradimento di Karin ai danno di suo marito Riccardo Fogli. Di nuovo ospite del talk-show in onda su Canale 5 il terzo […] L'articolo Isola, Fogli tradito da Karin? Arriva Corona, a Domenica Live Celli nega proviene da Gossip e Tv.

Domenica LIVE/ "Corna-gate" dell'Isola - Rosa Perrotta e Patrizia Bonetti dalla d'Urso : Come sempre, novità e aggiornamenti, attendono i telespettatori nel corso di una nuova puntata di Domenica Live, in onda oggi 3 marzo 2019.

LIVE Isola - settimo appuntamento : chi uscirà tra Luca - le Mihajlovic e Fogli : Oggi, 27 febbraio l'Isola dei famosi 2019 giunge al settimo appuntamento e qui su Blasting news ci sarà una nuova diretta di tutto ciò che accadrà negli studi di Canale 5, e specialmente su Playa Uva. Anteprima puntata del 27 febbraio A cominciare dalle 21:30, Alessia Marcuzzi presenterà il settimo appuntamento de L'Isola dei famosi 2019, accanto a lei ci saranno come sempre le fidatissime opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Poi, ci ...

Domenica LIVE : Barbara D'Urso analizza i tradimenti dell'Isola dei Famosi : Gli scatti parlano chiaro: mentre tutto il mondo lo credeva a Los Angeles, Chando era in realtà a Gioia del Colle con Manila. Le fotografie li ritraggono in atteggiamenti molto intimi , prove ...

Isola dei Famosi news - Giampaolo Celli smentisce la relazione con Karin Trentini a Domenica LIVE : 'Solo rapporti di lavoro' : E' stato commesso l'errore di pubblicare queste foto, è stata una bomba, mi sono dovuto giustificare con il mondo...Abbiamo collaborato insieme, conosco anche molto bene Riccardo. Quell'abbraccio? ...

Domenica LIVE - le anticipazioni : questioni di corna - la D'Urso smaschera i vip dell'Isola dei famosi : La puntata di domani 24 febbraio di Domenica Live avrà al centro i presunti tradimenti dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2019 e a seguire la conduttrice Barbara D’Urso aprirà in diretta una busta "shock", proveniente proprio dall’Honduras. Leggi anche: Domenica in, le anticipazioni: la Venier bomb

LIVE Isola - sesto appuntamento : Fuori Giorgia. Arriva la moglie di Fogli : L'Isola dei famosi Arriva al sesto appuntamento e qui su Blasting News Arriva la diretta per seguire ed informare i telespettatori su tutto quello che accade in studio e sopratutto sulle spiagge honduregne. Anteprima puntata del 20 febbraio 2019 A cominciare dalle 21:30 su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata de L'Isola dei famosi, che come sempre sarà presentata da Alessia Marcuzzi in compagnia dell'opinionista Alba Parietti. Assente Alda ...

Domenica LIVE - Divino Otelma contro l’Isola : “Rinchiusi in un posto squallido” : Intervista Divino Otelma a Domenica Live: ecco cosa gli è davvero successo dopo l’Isola 2019 Il Divino Otelma ha avuto qualcosa da ridere sul trattamento subìto dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi a causa del taglio alla testa. A detta sua, sarebbe stato rinchiuso in un posto senza avere la possibilità di comunicare con sua […] L'articolo Domenica Live, Divino Otelma contro l’Isola: “Rinchiusi in un posto ...

LIVE Isola - 5^ appuntamento : Ariadna Romero è una nuova concorrente : Questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 il quinto appuntamento dell'Isola dei famosi. Al timone del programma ci sarà come sempre la Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2019 La puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è spostata a mercoledì per recuperare il basso numero di ascolti delle scorse serate e per non rischiare il confronto ...

L’Isola dei Famosi continua di mercoledì - LIVE – Non è la D’Urso da metà marzo : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi cambia di nuovo giorno. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partito giovedì 24 gennaio e traslocato alla domenica per due puntate, prosegue la sua “corsa” al mercoledì. Gli ascolti infelici finora ottenuti (l’ultima puntata di domenica è stata seguita da appena 2.399.000 spettatori, pari al 13.8% di share) spingono i vertici Mediaset a cercare una ...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica LIVE) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

LIVE Isola dei famosi 2019 : espulsione in arrivo per un naufrago : L'Isola dei famosi procede e arriva alla seconda puntata e qui su Blasting News ci sarà il LIVE per seguire ed informare gli appassionati del reality di Canale 5 su tutto ciò che succede in studio e, sopratutto sulle spiagge honduregne. Anteprima seconda puntata In diretta su Canale 5 alle ore 21:30, Alessia Marcuzzi condurrà la seconda puntata de L'Isola dei famosi affiancata dalle opinioniste agguerrite Alba Parietti e Alda D'Eusanio. A ...