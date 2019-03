Linfedema | una malattia ancora sconosciuta Il 6 marzo Giornata mondiale

ilfogliettone

(Di lunedì 4 marzo 2019) Il 62019, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, in Roma, si terra' la celebrazione delladel, unatutt'altro che rara , tuttaviamolto sottostimata. Sul pianeta ne soffre una persona su venti, ben 300 milioni di soggetti. In Italia 40.000 nuovi casi ogni anno (numeri sovrapponibili a quelli del carcinoma mammario) e più di 2 milioni i malati cronici, secondo le stime più attendibili e recenti. All'iniziativa scientifica, organizzata dal Dottor Corrado Campisi, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, la quale ha ottenuto l’autorevole Patrocinio del Ministero della Salute, interverranno esponenti autorevoli di Società Scientifiche insieme ad Ospiti Nazionali ed Internazionali , tra cui Joseph Dayan – Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York – USA; Lucian Jiga – Evangelisches Krankenhaus di ...

