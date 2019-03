Lexus festeggia | vendute 10 milioni di auto

Lexus UX - emozione crossover. Il luxury brand di Toyota festeggia 30 anni lanciando un modello strategico : STOCCOLMA - Non c'è due senza tre. E la terza auto a ruote alte di Lexus si chiama UX e si posiziona sotto la NX e la RX, rispettivamente l'auto più venduta in Europa e nel mondo del marchio premium di Toyota che nel 2019 si appresta a compiere i suoi primi 30 anni. Nel 1989 infatti debuttavano il logo della L nella Ellisse e la LS, sigla che sta per luxury Sedan, LS, ...