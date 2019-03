Lazio | pericolo lussazione alla spalla per Strakosha

Cosa sappiamo - per ora - delle "reLazioni pericolose' tra i populisti e Putin : Mentre le accuse di Cohen a Trump alimentano il Russiagate, da noi si parla di inchieste su Lega e Cremlino. Ma quanto valgono le accuse?

Cosa sappiamo - per ora - delle “reLazioni pericolose” tra i populisti e Putin : Matteo Salvini con una maglietta pro-Putin nella Piazza Rossa a Mosca. Mentre va in scena al Congresso la testimonianza di Michael Cohen, ex avvocato-tuttofare di Donald Trump che ha detto di vergognarsi di aver lavorato con lui e lo ha accusato di essere “un razzista e un truffatore“, in Italia si parla di alcuni rapporti oscuri tra intermediari leghisti e oligarchi russi, anche con qualche conferma indiretta da parte degli interessati. I ...

Coppa Italia - primo round alla Lazio - avanti a 2 - 53 su Sisal Matchpoint : Piatek pericolo numero 1 - la sua doppietta a 10 - 00 : Lazio e Milan si affrontano per il primo round delle semifinali di Coppa Italia. La sfida è un remake della semifinale dello scorso anno, che si aggiudicarono i rossoneri ai rigori dopo lo 0-0 tra andata e ritorno. I biancocelesti dovranno vedersela con la squadra più in forma del momento, reduce da 5 risultati utili consecutivi in campionato (3 vittorie e 2 pareggi) e dalla qualificazione agli ottavi di Europa League che, al contrario, è ...

Che Dio ci aiuti 5 - Ginevra e le reLazioni pericolose : anticipazioni seconda puntata 17 gennaio : Torna con il terzo e quarto episodio in onda giovedì 17 gennaio alle 21.30 su Rai1 la quinta stagione di Che Dio ci aiuti. Suor Angela non può mai starsene tranquilla nel suo convento a pure in queste nuove puntate avrà dei bei grattacapi (che scopriremo le provocheranno una profonda crisi. Fortunatamente il suo pubblico le è sempre fedele tanto da fare debuttare la nuova stagione con oltre 6 milioni di spettatori. Nel corso del terzo episodio ...

Buche e infrazioni - via del Mare 13esima strada più pericolosa del Lazio : di Giorgia Sodaro Buche, illuminazione a volte inadeguata e una doppia linea continua che troppo spesso viene oltrepassata dagli automobilisti imprudenti per compiere sorpassi azzardati. La via del ...

