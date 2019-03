Laura Pausini | la foto in costume dalle Maldive fa impazzire i fan

Laura Pausini mai così bella : in costume alle Maldive : Bellissima e sorridente: Laura Pausini lascia senza fiato in una foto postata su Instagram e scattata alle Maldive. Il 2018 è stato un anno particolarmente intenso per la cantante, che ha pubblicato il suo 18esimo album, intitolato Fatti Sentire, arrivato appena due anni dopo Laura Xmas. Laura negli ultimi mesi è stata impegnata in un tour che l’ha portata in giro nelle maggiori città di Europa e Stati Uniti per un totale di ben 52 date. ...

Laura Pausini in costume per il compagno Paolo Carta : "Innamorata del mio fotografo" : Siamo soliti vederla mentre canta sul palcoscenico, ma questa volta Laura Pausini si è mostrata in costume da bagno e in posa per il compagno Paolo Carta . In attesa di ritornare a cantare per il tour ...

Laura Pausini festeggia 26 anni di carriera - non solo voce per l’artista italiana più amata nel mondo : Laura Pausini festeggia 26 anni di carriera, tutti quelli che sono passati dalla sua vittoria nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 1993 con l'iconica La solitudine. Non poteva quindi mancare il suo intervento sui social, nei quali ha ricordato l'anniversario con il video tratto dalla sua partecipazione al Festival che aveva festeggiato anche un anno fa proprio sulle assi del Teatro Ariston e con la giacca che aveva indossato in ...

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Al via i lavori per il nuovo album di Biagio Antonacci prima del tour negli stadi con Laura Pausini : Il nuovo album di Biagio Antonacci è in fase di lavorazione. A comunicarlo è il cantautore di Rozzano, che sembra essere approdato in quel di New York per avviare le prime registrazioni di quella che sarà la sua prossima prova discografica con titolo e data ancora da decidere. Stando a quanto da lui pubblicato sui social, le registrazioni sarebbero agli inizi, per cui è ancora prematuro pensare a una data e a un progetto che possano arrivare ...

SAN VALENTINO 2019/ 14 febbraio - auguri agli innamorati : Laura Pausini è dolcissima : San VALENTINO, la festa di tutti gli innamorati, 14 febbraio 2019: fate gli auguri con una canzone d'amore. I messaggi social di Salvini e Meloni.

Laura Pausini riceve il Latin Grammy e ringrazia i fan mostrando il trofeo : “Questo è anche vostro” : Laura Pausini riceve il Latin Grammy, a due mesi dalla proclamazione di Hazte sentir come miglior album pop tradizionale con il quale ha raggiunto la quarta statuetta in carriera, senza contare il Grammy americano assegnato con merito per Escucha. L'artista di Solarolo ha infatti postato una foto del trofeo appena ricevuto dopo aver partecipato alla cerimonia di assegnazione dei Grammy del 10 febbraio scorso, nella quale ha rappresentato ...

Sanremo 2019 : Laura Pausini fa il tifo per Enrico Nigiotti : Laura Pausini fa il tifo per Enrico Nigiotti. L'endorsement è arrivato tramite un commento lasciato dalla cantante sotto uno scatto Instagram pubblicato dall'artista in gara durante questa 69esima edizione del Festival di Sanremo."Sono emozionatissima dopo averti ascoltato! Bravissimo. Il tuo nonno sarà orgogliosissimo!", ha scritto la Pausini. Proprio al nonno del cantautore, infatti, è dedicata la canzone ("Nonno ...

Laura Pausini ricorda le 6 volte a Sanremo : “Devo tutto al Festival e non lo dimenticherò mai” : Laura Pausini ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo 6 volte nel corso della sua carriera. Lo ricorda sui social nel giorno dell'avvio della nuova edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana, la stessa che l'ha vista muovere i primi passi nel mondo della musica. Laura Pausini ricorda di aver esordito al Festival nel 1993, nella categoria dei Giovani con La Solitudine, la canzone entrata di diritto nella storia ...

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...

Irama a Sanremo 2019 - la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini : Sanremo 2019 cantanti, il racconto di Irama su Instagram Tante solo le emozioni per Irama a Sanremo 2019. Il Festival non è ancora iniziato ma il cantante sarà senz’altro su di giri, visto che rispetto a tre anni fa torna in una veste del tutto nuova nel girone dei Big. “Sono passati tre anni – […] L'articolo Irama a Sanremo 2019, la confessione sul passato e il gesto di Laura Pausini proviene da Gossip e Tv.

Laura Pausini : figli - marito - canzoni e tour 2019. Carriera : Laura Pausini: figli, marito, canzoni e tour 2019. Carriera Carriera e vita privata Laura Pausini Laura Pausini è una delle poche voci italiane nel mondo. La sua Carriera è iniziata molto presto, e di certo nessuno si sarebbe mai aspettato il successo ottenuto. La potenza della sua voce, la passione e l’umiltà, sono le tre componenti che le hanno permesso di essere amata a livello mondiale. Biagio Antonacci: canzone, moglie e tour 2019. La ...