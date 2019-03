L’amore strappato | Sabrina Ferilli nella nuova fiction di Canale 5 | anticipazioni

tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 marzo 2019) Si intitola L’amoreed è laserie tv, tratta da una storia vera, in arrivo prossimamente su5 in tre serate. La, prodotta da Jeky Productions, e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, racconta di un incredibile errore giudiziario in cui una bambina di appena sette anni viene strappata alla sua famiglia. La mamma, interpretata da, lotta con tenacia, coraggio e determinazione per dimostrare l’innocenza del marito, Enzo Decaro, ingiustamente accusato di molestie, e per riavere la sua bambina.Laè liberamente ispirata al libro Rapita dalla Giustizia, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri.L’amoreè una storia che lascia con il fiato sospeso, raccontando tappa per tappa la dolorosa battaglia di una famiglia felice sconvolta da ...

