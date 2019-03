La Dia ferma l'ascesa del nuovo boss di Agrigento : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) -Per gli inquirenti è un "personaggio molto aggressivo, pronto ad ogni nefandezza". Non si tira mai indietro, neppure se deve uccidere un bambino, come ammette lui stesso, ignaro di essere intercettato. Eccolo, il nuovo boss sanguinario di Cosa nos

La Dia ferma l'ascesa del nuovo boss di Agrigento : Uno su tutti è Andrea Puntorno, capo ultras della Juventus, personaggio già finito agli onori della cronaca durante una puntata di Report. Una figura di primo piano, "in grado di trattare con la '...

Non mentire 2 : da MeDiaset nessuna conferma - ma la seconda stagione di Liar si farà : Ieri, 3 marzo, è andata in onda l'ultima puntata della fiction 'Non mentire' con Alessandro Preziosi e Fiorenza Pieri. Le prime due puntate sono state accolte con un ottimo riscontro di pubblico. La prima ha, infatti, ha ottenuto il 15.5% di share, mentre la seconda il 14.13% di share. Proprio per questo, è probabile che Mediaset decida in futuro di produrre anche una seconda stagione. La conferma, però, non è ancora giunta. nessuna conferma ...

La Svizzera si conferma il miglior Paese dove stuDiare l'arte dell'ospitalità : Già premiata per la sua forte enfasi su scienza e tecnologia, gestione aziendale e programmi di legge, l'università è classificata come 'università ad alta intensità di ricerca' dalla Carnegie ...

Speed skating - MonDiali all-round Calgary 2019 : Sven Kramer per il decimo titolo - Miho Takagi per la conferma : Scatteranno domani a Calgary, in Canada, i Mondiali allround di Speed skating: 24 uomini ed altrettante donne si daranno battaglia per i due titoli iridati: domani si gareggia sui 500 e sui 3000 nella competizione femminile e sui 500 e sui 5000 per quella maschile, mentre domenica 1500 e 5000 per le donne e 1500 e 10000 per gli uomini. Dopo aver vinto l’argento lo scorso fine settimana ai Mondiali sprint di Speed skating, la nipponica Miho ...

La tensione tra l’InDia e il Pakistan va fermata subito : Finora la diplomazia ha aiutato a evitare il peggio tra le due potenze nucleari. Oggi, però, il nazionalismo e gli interessi militari premono da entrambe le parti. Leggi

Ashley Olsen - confermata in Cassazione la condanna a 30 anni per Cheik Diaw : La Cassazione, nella tarda serata di ieri, ha respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso della difesa del senegalese Cheik Diaw confermando così nei suoi confronti la condanna in appello a 30 anni per l’omicidio volontario della statunitense Ashley Olsen, trovata morta il 9 gennaio 2016 nella sua casa di Firenze, in via Santa Monaca, nel quartiere di Santo Spirito. Le motivazioni saranno depositate tra non meno di trenta giorni. Gli ...

'Ritmi estenuanti'...e i driver di Amazon si fermano - in LombarDia - : Milano, 26 feb., askanews, - Niente consegne per un giorno. In Lombardia i driver di Amazon, i conducenti che fanno le consegne per il colosso dell'e-commerce, hanno indetto 24 ore di sciopero per ...

Adrian sospeso e rimandato a settembre - MeDiaset conferma : “Necessario per le condizioni di salute di Celentano” : È ufficiale. Adrian, lo show ideato e scritto da Adriano Celentano, è stato rimandato a data da destinarsi, presumibilmente tra settembre e ottobre. A comunicarlo una nota congiunta, scritta da Clan e Mediaset. “Per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano le ulteriori cinque puntate di Adrian vengono riprogrammate per settembre/ottobre 2019. Il giorno esatto di messa in onda sarà comunicato successivamente”, si ...

Entella - problema carDiaci per Orlandi : il calciatore deve fermarsi : “Andrea Orlandi deve interrompere la sua attività agonistica. A seguito di approfonditi accertamenti strumentali e’ emersa una patologia cardiaca che purtroppo lo costringe a concludere improvvisamente la sua carriera. Si ringrazia per la preziosa collaborazione il dott. Corsiglia del Laboratorio Albaro di Genova, il professor Brignole ed il dott. Maggi dell’U.O. di cardiologia dell’ospedale di Lavagna, il professor Zeppilli e ...