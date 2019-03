Juve | Pjanic chiede scusa per l' espulsione | ' Decisioni arbitro sempre da rispettare'

Moviola Napoli-Juventus : Meret negligente - Pjanic rosso ok - rigore VAR ci sta : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli-Juventus Meret negligente, Pjanic rosso ok. rigore VAR: ci sta Una ...

Juve - Allegri felice - ma critico : "Male nella ripresa e dovevo togliere Pjanic" : Max Allegri vede lo scudetto vicinissimo, ma non risparmia qualche frecciatina a se stesso e alla sua Juve dopo la vittoria di Napoli ."Ci siamo addormentati nella ripresa: dovevo togliere Pjanic a ...

Napoli-Juventus - Allegri : “Perso l’ordine dopo il cartellino rosso a Pjanic” : NAPOLI JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Napoli: “Nel secondo tempo mi sono addormentato, dovevo togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Poi è arrivata la seconda e lì abbiamo perso l’ordine. Loro hanno avuto forza, il San Paolo […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri: “Perso ...

Napoli-Juventus 1-2 : gol di Pjanic - Emre Can e Callejon. Insigne sbaglia il rigore del pari : La notte del San Paolo racconta che lo scudetto per la Juventus ormai è solo una questione di tempo. Vincere pur non giocando bene e soffrendo parecchio e portarsi a +16 sulla seconda significa, come ...

Pagelle Napoli-Juventus : Pjanic doppia faccia - Ronaldo poco pericoloso : Pagelle NAPOLI JUVENTUS – Primo tempo dominato dalla Juventus. Il rosso a Meret favorisce i bianconeri che con Pjanic su punizione e Emre Can di testa, trovano un doppio vantaggio fondamentale. Primo tempo fantastico della squadra di Allegri che per ora si porta a +16 sul Napoli, seconda forza del campionato.Nella ripresa esce il Napoli: […] More

VIDEO Napoli-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi. Pjanic ed Emre Can firmano il successo - Insigne sbaglia un rigore : La Juventus ha sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ha ipotecato lo scudetto visto che ha ben 16 punti di vantaggio sugli azzurri. Pjanic ha portato in vantaggio i Campioni d’Italia con una micidiale punizione, al 39′ arriva il raddoppio di Emre Can pescato da Bernardeschi in mezzo all’area. Nella ripresa le due squadre rimangono in dieci uomini (espulsioni di Meret e Pjanic), Callejon ...

Live Napoli-Juventus 0-2 Pjanic espulso : parità numerica : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Espulsione Meret - Ronaldo si tuffa e Pjanic segna sulla punizione ma non c’è stato alcun fallo : Napoli-Juve indirizzata dall’arbitro al 28° [FOTO e VIDEO] : Espulsione Meret – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, si chiude con i big match tra Napoli e Juventus, partita molto importante per la zona scudetto. La squadra di Ancelotti tiene il pallino del gioco, al 26′ l’episodio che cambia la partita, errore di Malcuit, Ronaldo intuisce il pallone supera Meret, il portoghese crolla in terra, il replay non lascia dubbi, non c’è stato contatto, ...

Live Napoli-Juventus 0-1 Pjanic gol - Zielinski palo clamoroso : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo, infatti, è in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti a inizio stagione indicata come la partita...

Napoli-Juventus gol Pjanic : gran gol su punizione -VIDEO- : GOL Pjanic – Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di questa sera tra Napoli e Juventus. Padroni di casa obbligati alla vittoria per tentare di riaprire il discorso scudetto che sembra ormai compremsso. Invece di fatto, con una vittoria dei bianconeri, i partenopei scivolerebbero a -16 in classifica, chiudendo in maniera anticipata […] More

Napoli-Juventus - le ultime sulle condizioni di Cristiano Ronaldo e Pjanic : Cristiano Ronaldo a Napoli ci sarà, è questo l’ultimo aggiornamento che arriva da casa Juventus in vista del big match di domenica sera La Juventus di Massimiliano Allegri volerà domenica a Napoli con l’obiettivo di chiudere definitivamente la corsa scudetto. I bianconeri sono dunque intenzionati a schierare la miglior formazione possibile nello scontro con la seconda in classifica e, secondo quanto riportato da Skysport, il ...

Juventus - con l'Atletico ci vorrà il miglior Pjanic. Bernardeschi mezzala? : Mancano 13 giorni esatti alla Partita, quella che farà da spartiacque alla stagione della Juventus. Se con l'Atletico andrà male, eventualità oggettivamente sopra il 50% al momento visto lo 0-2 dell'...

Juventus - l'entusiasmo dei bianconeri dopo il blitz di Bologna - Pjanic : 'Così si cresce' : Quella di oggi era sicuramente una partita importante per la Juventus che doveva vincere anche per dimostrare di aver smaltito le scorie post Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno dimostrato di essersi lasciati alle spalle la sfida contro l’Atletico anche se dal punto di vista del gioco i bianconeri non sono stati troppo brillanti. Al termine della partita contro il Bologna i giocatori della Juve hanno utilizzato i social ...

Juventus - il probabile undici contro il Bologna : Pjanic riposa - Cancelo titolare : Ieri nel tardo pomeriggio, la Juventus è partita in treno da Torino per raggiungere Bologna. I bianconeri sono arrivati in Emilia Romagna verso l'ora di cena e poi si sono immediatamente spostati in hotel. Massimiliano Allegri per il match di oggi è orientato ad un cambio di modulo e probabilmente passerà ad un 4-4-2 che però potrebbe trasformarsi anche in 3-4-3. Infatti, il tecnico livornese ha alcune assenze e per questo motivo ha preferito ...