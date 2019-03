Inter | Mauro Icardi dice ' no' Il faccia a faccia con Spalletti e i dirigenti finisce

Inter e caso Icardi - Capello a Sky : 'Mauro dovrebbe chiedere scusa' : "Io credo che Icardi dovrebbe andare nello spogliatoio, parlare con i compagni e chiedere scusa ", è questo il pensiero espresso da Fabio Capello al Club di Sky Sport . "Tutti i giocatori, che ...

Inter - Marotta sgonfia il caso Icardi : "Nessuna rottura con Mauro" : Giuseppe Marotta , come di consueto, si è presentato davanti alle telecamere di Sky Sport per rispondere alle domande prima del match contro il Cagliari. L'amminstratore delegato dell'Inter, come sempre, si è mostrato impassibile e sereno circa il tema che tiene banco da ormai 16 ...

Mauro Icardi : 'Amo l'Inter - ma chi decide mi manca di rispetto'/ Sfogo su Instagram : Mauro Icardi rompe il silenzio e pubblica una lunga lettera su Instagram: l'Amore per l'Inter e l'attacco a chi gli manca di rispetto.

Mauro Icardi si scaglia contro l’Inter : La rottura è imminente. Mauro Icardi attacca la società. Il calciatore conferma il suo amore per i colori nerazurri ma

Mauro Icardi con un post Instagram : 'Amo l'Inter - ora merito rispetto' : Mauro Icardi torna a parlare e lo fa attraverso i propri profili social. L'ex capitano nerazzurro ha pubblicato una lunga lettera in cui parla del suo rapporto con l'Inter: " E' nei momenti più ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Inter : Mauro Icardi ancora non convocato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Mauro Icardi - arriva il padre dall'Argentina per consolarlo : come passa il suo tempo lontano dall'Inter : Qui si parla di un argomento inedito, del quale non ha ancora discusso nessuno: il caso-Icardi. A tal proposito tutti hanno la loro opinione, che non è neppure un' opinione, semmai, per molti, una certezza: «Icardi è uno stronzo perché non gioca più» e «fa i capricci come i bambini» e «con quello st

Mauro Icardi perde l’Inter ma non solo… : Nell’Inter ma non solo. Forse Mauro Icardi aveva sottovalutato l’effetto domino che si sarebbe scatenato una volta deciso di rompere con il club e la prima prova è arrivata dall’Argentina, dove il c.t. Scaloni non lo ha inserito nella lista dei pre convocati per i prossimi impegni della Seleccion.E in effetti sarebbe stato strano il contrario, visto che Maurito risulta indisponibile a causa del dolore al ginocchio destro che lo sta ...

Inter - Mauro Icardi e l’enigmatico post Instagram : Mauro Icardi è tornato a parlare, una sola parola a corredo di un post su Instagram da parte dell’Interista Mauro Icardi ha deciso di rompere il silenzio degli ultimi giorni e lo ha fatto con un post Instagram a dir poco enigmatico. Il centravanti dell’Inter ha pubblicato una sua foto che lo ritrae allo stadio di San Siro con a corredo una scritta “freedom“. Libertà, ma libertà da cosa? Il post non dice chiaramente ...

Mauro Icardi-Inter - ora anche la Nazionale è a rischio : gli scenari : La telenovela legata a Mauro Icardi potrebbe essere arrivata a uno snodo decisivo. Il futuro dell'attaccante all'Inter è legato a doppio filo a quello a quello con la Nazionale argentina . Il bomber ...

Inter - Wanda Nara e l'amore con Mauro Icardi : Sempre sotto i riflettori. Wanda Nara è tornata a parlare pubblicamente e lo ha fatto affidandosi alla rivista argentina Gente, a cui ha rilasciato una lunga Intervista. Nella copertina si può leggere ...

Inter - Wanda Nara parla del caso Icardi : 'cercano di destabilizzarmi! Mauro crede in me : il nostro amore è per sempre' : Wanda Nara torna a parlare del caso Icardi: in un'Intervista per una rivista argentina, la moglie del centravanti dell'Inter punta il dito contro chi cerca di destabilizzarla e conferma la forza del ...

Inter - Wanda Nara parla del caso Icardi : “cercano di destabilizzarmi! Mauro crede in me : il nostro amore è per sempre” : Wanda Nara torna a parlare del caso Icardi: in un’Intervista per una rivista argentina, la moglie del centravanti dell’Inter punta il dito contro chi cerca di destabilizzarla e conferma la forza del legame che la lega al marito Nonostante in casa Inter sia il Var (e i fatti di Fiorentina-Inter) l’argomento più caldo, il caso Icardi non si è certamente concluso. Ci ha pensato Wanda Nara a gettare ulteriore benzina sul ...

Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter : stipendio e clausola di rescissione : Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter: stipendio e clausola di rescissione stipendio di Mauro Icardi Il “caso Icardi” continua a preoccupare i tifosi nerazzurri. Dopo aver perso per volontà della società nerazzurra la fascia di capitano, il centravanti starebbe pensando concretamente di lasciare l’Inter a fine stagione. Mauro Icardi: direzione Juve? Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. I tifosi hanno intonato cori in suo ...