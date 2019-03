Inter | Icardi dice no a Spalletti | salterà anche l' Eintracht Francoforte

Inter - fumata nera per Icardi : negativo il confronto con Spalletti e staff medico : MILANO - Nessun riavvicinamento tra Mauro Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante argentino ha spiegato di ...

Icardi - altro dispetto social all'Inter : like a uno juventino - : Per il momento si può parlare solo di 'cortesia restituita', di certo il nuovo capitolo della 'liasion' tra Mauro Icardi e la Juventus , per il momento solo social, non farà piacere all'Inter, intesa ...

Niente Eintracht per Icardi - Maurito si nega (di nuovo) all’Inter : Arriva un altro ‘no’ di Icardi all’Inter, Maurito non ci sarà per la sfida di Europa League contro Eintracht Francoforte Mauro Icardi continua a dire di “no” all’Inter. Nonostante l’infortunio al ginocchio sembra essere rientrato, secondo Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro si è tirato indietro per la sfida di Europa League contro Eintracht Francoforte in programma giovedì ...

Inter - confronto Spalletti-Icardi : l'argentino è ancora out : Mauro Icardi rimarrà ancora fermo. Nessun riavvicinamento tra Icardi e l'Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l'attaccante ...

Inter - Icardi ha detto no. Niente Eintracht : 'Sto male' : Mauro Icardi ha detto no. Non rientra e non partirà per la trasferta in Germania di giovedì contro l'Eintracht Francoforte. SEGUONO AGGIORNAMENTI Gasport

Icardi - il messaggio alla Juventus che fa infuriare l’Inter : scappa il like galeotto a Cancelo [FOTO] : Nuova grana social per l’Inter in merito al caso Icardi: al bomber ‘scappa’ un like al post di Joao Cancelo che celebra la forza del gruppo Juventus dopo la vittoria sul Napoli Una vittoria sofferta quella della Juventus al San Paolo: bianconeri in vantaggio di due gol e sopra di un uomo; parità numerica arrivata dopo l’espulsione di Pjanic; quella nel punteggio solo sfiorata con il Napoli che accorci le distanze con Callejon e poi sfiora ...

Inter - possibile apertura alla Juventus per la cessione di Icardi : Il futuro di Mauro Icardi sembra essere praticamente segnato. Il centravanti argentino infatti con ogni probabilità lascerà l'Inter la prossima estate. La frattura con la società sembra essere insanabile e si sta lavorando per deporre le armi almeno da qui a fine stagione. Il club, poco meno di tre settimane fa, ha deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic e da allora il giocatore non è più sceso in campo. In ...

Inter - Icardi omaggia Cancelo e la Juve. E sul web è subito lite tra tifosi... : Il like di Icardi al post di Cancelo Il like di Icardi al post di Cancelo Galeotto fu quel 'like'. Magari un giorno scopriremo davvero se questo giochino social sia un modo per rendere palese un ...

Inter - like di Icardi a Cancelo e alla festa Juve : il bianconero non è più tabù : ... anzi… LA VECCHIA IDEA - Paratici era stato chiarissimo in una recente Intervista alla Gazzetta dello Sport: 'Potevamo prendere Icardi e scatenare un casino o andare su Ronaldo'. alla fine i ...

Inter - Steven Zhang ha detto basta : soluzione immediata al caso Icardi - dentro o fuori! : Inter, Steven Zhang ha deciso di dare una scossa all’ambiente nerazzurro cercando di mettere la parola fine sul caso Icardi Steven Zhang vuole dare un taglio alla querelle Icardi. Il presidente dell’Inter ha deciso che è giunta l’ora di dire definitivamente basta, in un senso o nell’altro. La soluzione della questione non è ancora affatto chiara, ma Steven Zhang vuole riunire tutte le parti in causa per stabilire il ...

Milan-Inter - il sindaco Sala : “voglio Icardi in campo” : Si avvicina sempre di più il derby tra Milan e Inter, partita ovviamente sentitissima tra i tifosi ma molto importante anche per la classifica con le due squadre in corsa per la Champions League, il sindaco della città, Giuseppe Sala, tifoso interista, vorrebbe vedere in campo anche Mauro Icardi. “Lo voglio in campo. Non sono molto ottimista, sono anche un po’ depresso. Ieri sera ho visto giocare l’Atalanta e ho detto ...

Inter - Zhang vuole risolvere il caso Icardi : la richiesta a Marotta : Inter Zhang – Ora è arrivato il momento di risolvere la situazione legata al caso Icardi, lo sa Zhang, lo sa la società. A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all’attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far […] L'articolo Inter, Zhang vuole risolvere il caso Icardi: la richiesta a Marotta proviene da Serie A News Calcio - ...

Inter - Spalletti sorride a metà : Icardi ancora out - ma riavrà Keita Baldé : Keita Baldé va a rimpolpare il reparto offensivo dell’Inter dopo l’infortunio alla coscia destra, Spalletti avrà bisogno di lui data l’assenza di Icardi Keita Baldé è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra. Il calciatore dell’Inter è mancato molto in queste settimane a Luciano Spalletti, anche a causa della concomitante assenza di Icardi per il ben noto caso che ancora è ben ...

Wanda Nara : 'Vorrei che Icardi giocasse il derby. Per l'Inter la mia presenza in tv non è un problema' : Non si placa il caso Icardi. Wanda Nara, moglie dell'attaccante nerazzurro, si augura però di vederlo in campo contro il Milan, cioè tra 2 turni di campionato. Questo sta a significare che il ...