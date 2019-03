Il futuro del nuovo ospedale è solo una questione tecnica

Il Confine su Sky TG24 : il futuro del Pd e la stagnazione economica - : Torna l'appuntamento con Sarah Varetto, in onda alle 20.20 su Sky. Questa sera, ospiti saranno la deputata dem Paola De Micheli e i giornalisti Alessandro Barbera e Alessandro Giuli. Si parlerà del ...

'Campobasso al Centro' affianca 'Campobasso del futuro' - un'area moderata appoggia il centrodestra : Siamo sempre più convinti che l'azione amministrativa debba essere in grado di dare risposte, concrete e celeri, ai cittadini, che non vogliono più essere presi in giro dai tempi della politica". "...

Cina - il treno del futuro fluttua su magneti ed è super veloce! : La Cina completerà lo sviluppo di una nuova generazione di treni a levitazione magnetica “maglev“: la peculiarità di questi treni è che sono senza conducente, la velocità massima di crociera di questi futuristici vettori è di 600 km/h, e le prime tratte inizieranno dai primi mesi del 2020. La compagnia sviluppatrice dei treni, CRRC Zhuzhou Locomotive, ha trasmesso una nota secondo cui, una volta messi in funzione, i nuovi maglev ...

Metro Exodus : un primo assaggio della tecnologia grafica del futuro - analisi comparativa : La versione PC di Metro Exodus è una vera e propria rivoluzione per la tecnologia alla base della grafica per videogiochi, una visione del modo in cui gli sviluppatori potranno portare il rendering in tempo reale al livello successivo. Sotto alcuni aspetti, è il 'momento Crysis' di questa generazione. Lo stato dell'arte attuale, infatti, viene spinto verso nuove vette e possiamo avere un primo assaggio (o anche qualcosa in più) di quella che ...

A Ginevra il futuro dell’auto del dopo diesel. Si cercano nuove alleanze per ridurre i costi : Chissà se il Salone di Ginevra, che domani apre i battenti per l’anteprima stampa, sarà per il settore auto quello della svolta. Certamente dall’ultimo anno molto è cambiato sia a livello di top manager che di case automobilistiche. Al posto di Sergio Marchionne, il carismatico leader di Fca e Ferrari scomparso il 25 luglio scorso, ci saranno Mike ...

Mondiali Ciclismo Pista – Tante conferme per il futuro dell’Italia da Pruszkow : il mirino è su Tokyo 2020 : L’Italia ottiene feedback importanti dai Mondiali di Ciclismo su Pista in Polonia: cresce la consapevolezza di poter far bene alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Cala il sipario dei Mondiali Pista in Polonia. L’ultima giornata di gare si chiude con la prestazione dell’azzurra Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e con la coppia Simone Consonni e Michele Scartezzini nel Madison. Settore Maschile – Gambe, talento e ...

Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy 15 sono odiati dal pubblico - quale futuro per questa storia? Parla Krista Vernoff : Alla maggior parte degli spettatori la storia tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy 15 non piace, è un dato di fatto. Le reazioni sui social - termometro dell'accoglienza per la nuova coppia - sono state perlopiù negative, ma a quanto pare bisogna rassegnarsi alla volontà della showrunner Krista Vernoff, che ha scelto questo destino per la protagonista, quello di avere al suo fianco un giovane specializzando in medicina dopo il lutto per la ...

L'Europa tra passato e futuro : il pallino della precisione - Romait - : Dialettica qui significa che, nella ragione e nella scienza, si alternano momenti di regresso a momenti di spinta in avanti. La verità è che i più importanti passi avanti compiuti dal pensiero ...

Addio Allegri? Il tecnico in conferenza stampa parla del suo futuro : Addio ALLEGRI – Nella conferenza di vigilia del big match col Napoli valevole per la 26esima di Serie A, Massimiliano Allegri ha dribblato come suo solito le voci riguardo a un suo Addio alla Juventus al termine della stagione: Leggi anche: Napoli-Juventus probabili formazioni, Dybala al fianco di CR7 e Mandzukic Addio Allegri, parla il tecnico toscano “Ho visto il […] More

Il futuro dell'agricoltura è 4.0 : Niente di più lontano dalla pratica agronomica si pensava, fino a qualche anno fa, dell'innovazione digitale. Una convinzione che invece è stata smentita dal tempo e dai fatti. Oggi, l'agricoltura è ...

Turismo - ecco le Crociere del futuro : per Msc un piano da 21 miliardi per 29 navi : Msc Bellissima, la nave da crociera che Sophia Loren battezza oggi a Southampton, è la quarta delle 17 nuove navi previste da piano industriale da 13,6 miliardi che porteranno entro il 2027 la flotta Msc ad un totale di 29 unità. Lo ha detto a Southampton il Country manager Italia di Msc, Leonardo Massa, precisando che Bellissima, realizzata nei cantieri di Sainte Nazaire, in Francia, è costata circa 900 milioni di euro. Sempre nel 2019 entrerà ...

Juventus - Allegri sbotta contro le critiche e parla del suo futuro - : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del particolare momento della sua Juventus alla vigilia del match contro il Napoli, che i bianconeri vogliono vincere per chiudere definitivamente ...