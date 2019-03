Greta Scarano da Il nome della rosa a Non mentire | ‘Voglio fare solo cose che valgono’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 marzo 2019) “Vogliosoltanto leche valgono la pena“, questo il mantra di, l’attrice del momento per quanto riguarda il mondotv. Dopo il ruolo di Laura nella fiction di Mediaset Non, infatti, la bionda (per ora)torna subito sul piccolo schermo con i personaggi di Anna e Margherita ne Il, grande progetto Rai basato sull’omonimo romanzo di Umberto Eco uscito nel 1980: “il caso ha finito per farli uscire praticamente insieme” spiega lei, “Per un pelo non si sono sovrapposti… e meno male! Può essere un’arma a doppio taglio. Non vorrei che le persone pensassero che sono una bulimica di lavoro. Ho sempre cercato di centellinare gli impegni, di preservarmi, proprio per evitare di essere tacciata di esser una che fa di tutto” precisa.Rischiatutto, da Sabina Ciuffini alle giovani ...

