Giulia De Lellis si mostra senza filtri | ‘Bruttissima acne ma vivo serena’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 marzo 2019)Decala la maschera e, in barba alle regole (non scritte ma che esistono, eccome se esistono) dei social network che ci vogliono sempre al top e vincenti, rivela di non essere esteticamente perfetta come le sue seguaci pensano. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi esperta di tendenze ha infatti pubblicato una serie di Instagram sotries nelle quali parlagiri di parole eimbarazzo di un problema comune a molte ragazze (e ragazzi) della sua età: l’, spiegando che l’illusione di una pelle sempre splendida è dovuta aiche usa per migliorare foto e video.LEGGI:Dee Irama si sono lasciati? L’indiscrezioneDesi“Ragazze cmq siete carinissime perché prima ho detto in una story che per via di antibiotico, cortisone – che non sono stata bene durante la Fashion week ...

blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Giulia De Lellis e Irama in crisi? Tra loro spunta Andrea Damante, l’indiscrezione - Mafia_Capitale : Giulia De Lellis è stata male: problemi di salute per la fidanzata di Irama, ecco cosa le è successo - KontroKulturaa : Giulia De Lellis è stata male: problemi di salute per la fidanzata di Irama, ecco cosa le è successo - -