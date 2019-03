Francia | macron no all' europa dei nazionalisti | su tav risolveremo

Italia-Francia - Macron : 'Bisogna andare oltre i recenti malintesi' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione". Macron: "La ...

Macron intervistato da Fazio : "Italia e Francia - c'è una storia da fare insieme" : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione". "Serve l'...

Perruggini - Anni di Piombo - : "Macron spieghi a Fazio perché Francia è culla terroristi" : "Forse il presidente Macron si farà intervistare da Fabio Fazio per spiegare agli italiani finalmente perché il suo Paese, che fino al 9 ottobre 1981 aveva ancora la pena di morte, abbia deciso di ...

Fazio vola in Francia da Macron - ma scoppia la polemica : 'Quanto è costato il viaggio?' : L'account Twitter della trasmissione ' Che tempo che fa ' annuncia che ' Fabio Fazio domenica intervisterà il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron . Un tweet accompagnato da una ...

Emmanuel Macron - l'orrore 'vomitevole' della Francia sui migranti : i giudici lo asfaltano : Altro che politica 'vomitevole', come aveva definito quella leghista il portavoce di Macron. I fatti risalgono al 2016, quando un immigrato afghano ha trascorso circa sei mesi nella giungla di Calais,...

Emmanuel Macron - le vergognose parole sull'ondata di suicidi che travolge la Francia : Le Monde l'ha chiamata «l'ecatombe silenziosa», quella che non fa i grandi titoli dei giornali parigini, se non quando si avvicina il Salone dell' agricoltura, la grande fiera della Francia rurale. L' ecatombe è quella dei contadini francesi, uomini e donne soffocati dalla burocrazia, dai debiti, da

Benalla in carcere : politica - privilegi - protezioni e rapporti con la Russia nella Francia di Macron : Da otto mesi l'affaire-Benalla afflige la vita politica francese: dalle protezioni politiche ai ai privilegi, dalle violenze del 1* maggio alle intercettazioni telefoniche. C'è di tutto nel 'mistero' Alexander Benalla, quello che, un tempo, era l'...

Francia - arrestato l'ex collaboratore di Macron Alexandre Benalla : Alexandre Benalla, l'ex collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron, è stato posto in detenzione provvisoria: lo riferisce la stampa. Benalla è accusato di aver infranto i termini del suo ...

Cimitero ebraico - profanate oltre 90 tombe. Francia scossa dall’antisemitismo - Macron promette mano dura : Emmanuel Macron ha promesso "iniziative forti e chiare" contro l'antisemitismo e la classe politica d'oltralpe si è mobilitata oggi per condannare l'atto vandalico che rilancia in Francia i peggiori timori. Nel Cimitero ebraico di Quatzenheim, a nordovest di Strasburgo, in Alsazia, 96 tombe sono state ritrovate profanate nel giorno in cui era prevista una mobilitazione di massa contro il ritorno dell'antisemitismo, con una settantina di raduni ...

Francia scossa dall'antisemitismo - Macron promette mano dura : Roma, 19 feb., askanews, - Emmanuel Macron ha promesso 'iniziative forti e chiare' contro l'antisemitismo e la classe politica d'oltralpe si è mobilitata oggi per condannare l'atto vandalico che rilancia in Francia i peggiori timori. Nel cimitero ebraico di Quatzenheim, a nordovest di Strasburgo, in Alsazia, 96 tombe ...

Francia - Macron visita cimitero ebraico : 14.40 Il presidente francese, Macron, si recherà in Alsazia dove 80 tombe di un cimitero ebraico, a Quatzenheim, sono state profanate. E'l'ultimo episodio di una recrudescenza di atti a sfondo antisemita nel Paese. Subito dopo Macron si recherà con i presidenti delle due Camere, Larcher e Ferrand, al Memoriale della Shoah a Parigi, per "esprimere solidarietà alla comunità ebraica". In serata manifestazione contro l'antisemitismo: l'ultimo ...

Crisi diplomatica tra Roma e Parigi. Mattarella accetta l'invito di Macron per una visita di stato in Francia : Ritorna il dialogo dopo le tensioni aperte dall'incontro dei leader del Movimento 5 Stelle con una delegazione dei gilet gialli. Ieri è tornato a Roma l'ambasciatore francese. Il vicepremier intanto ...

Italia-Francia - arriva l’invito di Macron E Mattarella accetta : andrà a Parigi : L’ambasciatore francese rientra a Roma e incontra il capo dello Stato. Il «bentornato» del leader M5S, che frena sui gilet gialli violenti

Mattarella riceve ambasciatore Francia - invito da Macron : Roma, 15 feb., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. L'ambasciatore, informa una ...