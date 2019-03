Foto surreali dal carnevale dei diavoli di Luzón

wired

(Di lunedì 4 marzo 2019) Ididididididididididididiè un piccolo comune di appena 72 abitanti situato nella provincia di Guadalajara in Spagna. Un’esigua comunità rurale fortemente legata alle proprie tradizioni, di cui ildei(chiamato dai locali Los Diablos de) rappresenta la celebrazione folkloristica più famosa.Alla vigilia della Quaresima, uomini travestiti da demoni indossano un pesante copricapo di circa 7 chili con vere corna di toro e si ricoprono totalmente di nero grazie a una sostanza bituminosa composta da olio e cenere. Il tocco finale del travestimento è rappresentato da una patata cruda, modellata e tenuta in bocca come dentiera posticcia.Nel pomeriggio, quando il sole ...

montanari_laura : Pietrasanta, Dream: i sogni surreali di Stefano Corsini - dino_folla : RT @dino_folla: @CarloCalenda Io penso che le polemiche sulla sua foto siano eccessive e surreali. Non si può neanche cazzeggiare un attimo… - dino_folla : @CarloCalenda Io penso che le polemiche sulla sua foto siano eccessive e surreali. Non si può neanche cazzeggiare u… -