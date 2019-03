Formello | spunta il carro allegorico razzista | Il sindaco | Accusa strumentale

blogo

(Di lunedì 4 marzo 2019)Polemica per un” che ha sfilato ieri durante il Carnevale di, un comune alle porte di Roma. Nonostante nessuno sembra si sia lamentato durante la sfilata, il “day after” l’allegoria carnevalesca apparsa nel centro di circa 13.000 anime è finita sulle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali. Durante la tradizionale sfilata di Carnevale, infatti, èto undedicato agi sbarchi dei migranti, accompagnato da un sosia dell’ex premier Matteo Renzi. Un gommone con a bordo gente dal volto pitturato di nero, trainato da una jeep con diversi cartelli sui finestrini, tra cui: "Porti aperti", "No pago affitto", "Voglio wifi".Respinge al mittente tutte le accuse di razzismo, oltre che di cattivo gusto, ilGianfilippo Santi, di area centrista. "Non era neppure unvero. Nessuno si è scandalizzato in piazza - le parole del ...

federiglia : La madre dei coijoni è sempre gravida: Formello, nella sfilata di carnevale spunta barcone dei migranti con la scri… - Rog11968 : Perfino i bambini resi partecipi di questa ennesima prova di razzismo adulto... come se non fossero proprio i bambi… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Formello, nella sfilata di carnevale spunta barcone dei migranti con la scritta 'no pago affitto' -