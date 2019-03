Esami gratis al San Martino | prime notifiche agli indagati

Genova : Esami gratis a parenti e amici in ospedale. 2300 indagati : Il trucco consisteva nel far risultare il proprio parente ricoverato. Così parenti e amici di 600 dipendenti dell'ospedale San Martino di Genova erano riusciti a non pagare il ticket per le analisi di ...

Genova - Esami del sangue gratis per amici e parenti : 2300 indagati : Il meccanismo era semplice e rodato: l’amico o il parente di turno veniva fatto risultare come ricoverato. In questo modo molti dipendenti (primari, medici, dirigenti amministrativi, sindacalisti, impiegati, infermieri, tecnici, barellieri, operatori socio-sanitari) dell’ospedale San Martino di Genova riuscivano a saltare code e ticket e a garantire analisi di laboratorio gratis a se stessi e ai loro cari, in base alle ricostruzioni dei Nas. Il ...

Genova : Esami gratis a parenti in ospedale - 2300 indagati : Il trucco consisteva nel far risultare il proprio parente ricoverato. Così parenti e amici di 600 dipendenti dell'ospedale San Martino di Genova erano riusciti a non pagare il ticket per le analisi di ...

Genova - Esami gratis ad amici all'ospedale San Martino : 2.300 indagati - : Il sistema scoperto dai Nas era semplice: i dipendenti facevano risultare i loro conoscenti come ricoverati per fare in modo che evitassero di pagare le analisi. I fatti risalgono al periodo 2015-2016.

Genova - Esami gratis ad amici all'ospedale San Martino : 2.300 indagati - : Il sistema scoperto dai Nas era semplice: i dipendenti facevano risultare i loro conoscenti come ricoverati per fare in modo che evitassero di pagare le analisi. I fatti risalgono al periodo 2015-2016.

Genova - Esami gratis ad amici all'ospedale San Martino : 2.300 indagati : Genova, esami gratis ad amici all'ospedale San Martino: 2.300 indagati Il sistema scoperto dai Nas era semplice: i dipendenti facevano risultare i loro conoscenti come ricoverati per fare in modo che evitassero di pagare le analisi. I fatti risalgono al periodo 2015-2016. Tra chi avrebbe usufruito delle 'agevolazioni' anche alcune ...

Esami del sangue gratis per gli amici. Mille indagati all’ospedale San Martino : Sotto accusa per falso ideologico e truffa primari, medici, infermieri e sindacalisti. Coinvolta anche una suora

Esami del sangue gratis per gli amici : Sotto accusa per falso ideologico e truffa primari, medici, infermieri e sindacalisti. Coinvolta anche una suora

Esami del sangue gratis agli amici - mille indagati all’ospedale San Martino : Sotto accusa per falso ideologico e truffa primari, medici, infermieri e sindacalisti. Coinvolta anche una suora