Dopo la Ferrari | l’UNC contro la Ducati Lo scoprono adesso!

Striscia La Notizia - tapiro a Diletta Leotta Dopo le accuse di Paola Ferrari : "Diseducativo rifarsi seno e lato B" : Si dice molto contenta e soddisfatta per aver ricevuto il suo primo tapiro d'oro, Diletta Leotta, la conduttrice di Diletta Goal nonché speaker di Radio 105 che proprio in radio è stata raggiunta dall'inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli e dal suo tapiro.La giornalista sportiva, che già nelle prime ore del pomeriggio aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui esultava all'idea di aver finalmente vinto un tapiro ...

F1 - il borsino Dopo i Test di Barcellona. Ferrari e Mercedes favorite - Red Bull vicina - Alfa Romeo possibile rivelazione : Ferrari o Mercedes, Mercedes o Ferrari. dopo i grandi duelli nei due campionati precedenti, sembra inevitabile che anche il Mondiale di Formula Uno 2019 ruoterà attorno alla sfida tra la scuderia di Maranello e le Frecce d’argento. Come si è visto anche nei Test di Barcellona, infatti, SF90 e W10 sembrano venire da un altro pianeta rispetto a tutti i rivali, anche pensando ad una Red Bull che, tuttavia, è cresciuta notevolmente rispetto a ...

F1 – Test Barcellona - Ferrari costretta a cambiare programma Dopo l’incidente di Vettel : nel Day-3 gira solo Leclerc : Il team di Maranello ha deciso di mandare oggi in pista solo Leclerc, considerando che ieri il monegasco non ha girato per via dell’incidente di Vettel avvenuto nel corso della mattinata Inizialmente Vettel e Leclerc avrebbero dovuto alternarsi alla guida della SF90 per tutti i quattro giorni di Test a Barcellona, ma l’incidente occorso ieri al tedesco ha spinto la Ferrari a cambiare programma. AFP/LaPresse Considerando che il ...

F1 - test Montmelò : conferma Sainz in testa - Ferrari - quasi - ferma Dopo l'incidente di Vettel : Il campione del mondo si ferma ad appena due millesimi dal compagno di box, superando però quota 100 giri disputati nel solo pomeriggio. Importanti conferme poi per l'Alfa Romeo, ottima quarta con ...

F1 - Test Barcellona – La Ferrari potrebbe non scendere più in pista : grossi guai Dopo l’incidente di Vettel : Clamorosa indiscrezione in arrivo da Barcellona: dopo l’incidente di Vettel alla curva 3, la Ferrari potrebbe non scendere in pista nel pomeriggio Brutte notizie per i fan della Ferrari: il secondo giorno dei Test sul circuito di Barcellona non sorride alla scuderia di Maranello. l’incidente di Vettel alla curva 3 potrebbe aver riportato più conseguenze del previsto. Il pilota tedesco ha perso il controllo della monoposto, come specificato ...

Vanessa Ferrari - Dopo un anno di stop la campionessa torna a vincere e stupire : Impresa di Vanessa Ferrari nella coppa del mondo di ginnastica. dopo un anno di stop per infortunio al tendine d’Achille, l’ennesimo della sua lunga carriera, l’azzurra è tornata a vincere una competizione internazionale dominando, con il miglior punteggio sia in qualifica sia in finale del corpo libero. Il caporal maggiore dell’Esercito italiano ha trionfato nella sua disciplina preferita sul quadrato centrale della World Cup di Melbourne, ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari torna al successo Dopo l'infortunio. E punta ai Giochi : Vanessa Ferrari torna al successo, dopo un anno di stop per l'infortunio al tendine d'Achille. La ginnasta azzurra ha dominato con il miglior punteggio, sia in qualifica che in finale, nel corpo ...

Incredibile Vanessa Ferrari - trionfo Dopo 500 giorni di stop - : Superlativa Vanessa Ferrari. La ginnasta di Orzinuovi, rientrata sulle scene dopo 500 giorni di assenza forzata a causa della rottura del tendine d'Achille, ha conquistato il primo posto sulla pedana ...

F1 - Lewis Hamilton Dopo Barcellona : “La Ferrari non ci preoccupa - Niki Lauda manca moltissimo” : La prima sessione di test svoltasi a Barcellona nei giorni scorsi ha messo in mostra una Mercedes meno brillante rispetto alle dirette avversarie per la prossima stagione del Mondiale di F1 2019. In particolare la Ferrari ha lanciato ottimi segnali alla scuderia tedesca che sicuramente raccoglierà la sfida già nei prossimi appuntamenti. Il campione del mondo Lewis Hamilton è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento ...

Hamilton : "Ferrari va forte? Adesso non conta - Dopo..." : La Ferrari è avanti nel lavoro in vista della stagione che scatterà il 17 marzo a melbourne ma questo non preoccupa Lewis Hamilton che con Valtteri Bottas e Toto Wolff oggi è stato allo stabilimento ...

F1 – Lewis Hamilton si disinteressa delle Ferrari Dopo i test di Barcellona : “irrilevante se sono più veloci in pista” : Lewis Hamilton trae le sue conclusioni dopo la fine dei test pre-stagionali sul circuito di Barcellona: il pilota britannico commenta anche le prestazioni delle Ferrari “sono felice di essere tornato in pista, per fare quello che amo di più. Ci sono da affrontare nuove sfide, perché sono molti gli aspetti sui quali dobbiamo lavorare”. Così Lewis Hamilton, impegnato in un evento promozionale degli sponsor Mercedes-Petronas ...

E Dopo UNC anche il Codacons contro la Ferrari : dopo gli esposti dell’Unione Nazionale Consumatori contro la nuova Ferrari SF90, arriva anche il Codacons, che ne presenta un altro all’Antitrust perché indaghi sulla possibile pubblicità indiretta al tabacco legata alla Philip Morris e allo sponsor MissionWinnow. Pubblichiamo di seguito il comunicato pubblicato sul sito del Codacons, cui giriamo le stesse domande poste all’Unione Nazionale […] L'articolo E dopo UNC ...

F1 – La nuova Ferrari fa breccia nel cuore di Rosberg : il commento del tedesco Dopo la presentazione della SF90 [FOTO] : Rosberg ‘innamorato’ della nuova Ferrari: il commento dell’ex campione del mondo di F1 dopo la presentazione della nuova SF90 E’ stata presentata ieri la nuovissima SF90, la monoposto Ferrari con la quale Vettel e Leclerc sfrecceranno durante la stagione 2019 di F1. Una livrea nuova fiammante, che dice addio al lucido per dare posto ad un design opaco, che ha fatto breccia nel cuore di molti, tra cui anche Nico ...

Sebastian Vettel è fiducioso Dopo il debutto della Ferrari SF90 : Vettel , un quattro volte campione del mondo, sarà affiancato dal talentuoso giovane monegasco Charles Leclerc alla sua seconda stagione in Formula 1 dopo l'ottimo esordio con Alfa Romeo Sauber. Ma ...