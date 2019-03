Dolci di Carnevale | la King Cake di New Orleans

Blastingnews

(Di lunedì 4 marzo 2019) Domani è Martedì Grasso e tra idiladi Newè una novità sorprendente per celebrare in modo esuberante questo evento sia sacro che profano. La ricetta della torta lievitata della festa mascherata è tipica degli Stati Uniti e ricca di gusto e di storia, perché la sagoma della ciambella ricorda una corona, cioè quella indossata dai Re Magi che hanno visitato Gesù Bambino il giorno della sua nascita. Invece i colori dello zucchero a velo rappresentano il potere (oro), la fede (verde) e la giustizia (viola) a causa delle influenze politiche della dinastia russa sulla Louisiana. C’è tanto da dire sulle origini romane del dolce, sul dono che custodisce al suo interno per augurare fortuna a chi lo trova (solitamente una statuetta di Cristo Signore), su come inizialmente commemorasse la fine del periodo natalizio e attualmente compaia nelle vetrine delle ...

Cucina_Italiana : Questi tortelli sono il modo giusto per assumere caffè ??#carnevale - sole24ore : Le chiacchiere? Sono egiziane - MaxBiancardi : Carnevale continua con i dolci tipici #haveaniceday #chef -