Derby di Milano | il sindaco Sala “tifa” per il ritorno di Icardi

Lazio-Roma - Mancini : 'Un Derby per sfidare Milano' : Ma resta la migliore del mondo'. Roberto Mancini, con l'orgoglio di aver vinto qui e di non essere mai stato detestato dai rivali, in questo caso i romanisti. 'Mi hanno sempre rispettato, io problemi ...

Inter-Milan - a Milano nasce il nuovo Derby del gol : La Gazzetta dello Sport apre un parallelo tra Icardi e Piatek, spiegando come a Milano stia per nascere una nuova sfida tra bomber. ' Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo derby del gol di ...

C’è aria di Derby a Milano - Icardi vs Piatek : Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo Derby del gol di Milano, città che ha fame di prodezze e di bellezza.I centravanti di Inter e Milan, lo dice la storia, non sono soltanto calciatori che devono buttare il pallone in rete, ma autentici simboli popolari. E questo concetto devono metterselo bene in testa quelli che aspirano al ruolo. Icardi è vicino al rinnovo con l’Inter, o perlomeno le parti sembra abbiano fatto ...

Basket - Serie A 2019 : Milano-Brescia 87-75. I meneghini restano a punteggio pieno vincendo il Derby : Nell’anticipo delle ore 19.00 della 12ma giornata della Serie A di Basket Milano batte Brescia per 87-75 nel derby lombardo e resta a punteggio pieno in campionato. Allungo decisivo della squadra di Pianigiani a metà dell’ultimo quarto, decisivi i 23 punti di Tarczewski, mentre alla formazione di Diana non bastano i 21 di Cunningham. Brescia sblocca dopo 1’30” con il tiro da tre di Laquintana, Cunningham pochi secondi ...