Daniele Nardi | la disperazione della fidanzata di Ballard | ' Le speranze di trovarli vivi

Daniele Nardi - l'ultima intervista prima di partire : «Se non dovessi tornare...» : Le Iene parlano dell'impresa di Daniele Nardi disperso dal 24 febbraio sul Nanga Parbat, una montagna di 8 mila metri conosciuta come montagna della morte. Nardi, insieme al suo compagno...

Daniele Nardi - elicotteri ancora a terra. La fidanzata di Tom Ballard : «Non spero più» : Le nevicate persistenti e la nebbia sul Nanga Parbat stanno rallentando ancora le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da una settimana sulle montagne del Pakistan. Gli elicotteri sono...

Ore di tensione per Daniele Nardi e Tom Ballard : sul profilo Facebook dell’alpinista disperso è apparso un messaggio preoccupante : “Col cuore pesante vi informiamo che gli elicotteri dell’aviazione pakistana non sono riusciti a condurre il team di soccorso capitanato da Alex Txikon al campo base del Nanga Parbat, a causa delle nevicate che hanno ricominciato a cadere copiose sulla montagna“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook di Daniele Nardi, l’alpinista italiano disperso sul Nanga Parbat con il collega Tom Ballard. “Vista la ...

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : colletta per Daniele Nardi e Tom Ballard - raccolti 108mila euro per le ricerche : La raccolta fondi on-line è arrivata a 108mila euro: questa la cifra raccolta a sostegno delle ricerche dell’alpinista italiano Daniele Nardi e e dell‘inglese Tom Ballard che sono dispersi sul Nanga Parbat da domenica scorsa. “Per noi Daniele non è solo un amico, ma anche un fratello, una fonte di ispirazione per la sua determinazione, semplicità e soprattutto amore per la vita. Vogliamo ricambiarlo con un piccolo gesto e non ...

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard proseguiranno domani : “Nevica ancora sul Nanga Parbat. Alex Txikon tentera’ un primo volo con un drone domani mattina se il tempo lo consentira’. La squadra di soccorso e’ attualmente a Skardu e volera’ verso il campo base del Nanga Parbat domani mattina presto“: lo ha scritto su Twitter l’ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo in riferimento alle ricerche degli Alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da ...

Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi sul Nanga Parbat : riprese le ricerche : Gli elicotteri dell'aviazione militare pakistana hanno avuto l'autorizzazione al decollo per riprendere le ricerche dei due...

Daniele Nardi - Messner : "Difficile che sia vivo" : 'Purtroppo non c'è grande speranza di ritrovarli vivi. Sono quasi certo che siano morti travolti da una valanga di blocchi di ghiaccio che sono in cima allo sperone'. A dirlo in un'intervista al ...

Ore di angoscia per gli alpinisti dispersi in Kashmir : si affievoliscono le speranze di ritrovare vivi Daniele Nardi e Tom Ballard : Ancora silenzio e angoscia, mentre il maltempo continua a non dare tregua e assottigliare la speranza. Le condizioni meteo avverse hanno impedito per un’altra giornata di avviare le ricerche dell’alpinista italiano Daniele Nardi e del suo compagno britannico Tom Ballard, di cui si sono persi i contatti da domenica scorsa in Kashmir mentre erano intenti a scalare un picco del Nanga Parbat, soprannominato ‘killer mountain’. ...