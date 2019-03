Da Di Maio appello a Zingaretti sul salario |Il segretario Pd risponde | no alle furbizie

Fratelli di Crozza - il monologo del comico e l’appello a Di Maio : ” Molla Salvini e torna il bravo ragazzo che eri” : Il monologo di Maurizio Crozza sulla vittoria del centrodestra in Sardegna e sulla legittima difesa, in onda nel corso di Fratelli di Crozza (in prima serata su Nove) si chiude con un accorato appello a Luigi Di Maio : “Ascolta uno che ha quasi il doppio della tua età, potrei essere tuo padre, anche se non ho capannoni abusivi, come età ci sto dentro. Giggino, tu stai frequentando una cattiva compagnia. Molla lo e torna il bravo ragazzo che eri. ...

Camera - l’appello di Dall’Osso (ex M5s) a Di Maio : “Luigi - non dire che non ti voglio bene…” : “Per la prima volta nella storia della Repubblica, essere disabile viene considerato come avere un vantaggio economico”. Inizia così l’intervento in Aula di Matteo Dall’Osso, ex deputato del M5s e passato a Forza Italia lo scorso dicembre, che critica il governo (e soprattutto Luigi Di Maio) per l’impianto della legge di Bilancio e i dettagli del reddito di cittadinanza. “L’assegno di disabilità viene ...